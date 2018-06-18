6月18日三大報頭版要聞

2018年06月18日 07:06 中時電子報 綜合報導

@中國時報

尋求衛冕的「日耳曼坦克」德國17日在俄羅斯世足賽首戰對決「中北美之王」墨西哥，雙方開賽後踢出明快的攻擊節奏，不過德軍數度攻門都被墨門將歐丘亞所阻，第35分鐘反倒讓墨西哥抓住快攻機會，由左翼洛札諾在禁區左側勁射破門，以1比0氣走德國。

農產品價格崩盤已衝擊綠營年底縣市長選情，全國農會透露，崩盤的水果產地大多在中南部，農民怨聲載道，在農業縣市不僅綠營議員選情告急，並衝擊縣市首長。民進黨中央驚覺事態嚴重，包括黨部高層、蔡英文總統和農委會近日將密集下鄉穩定民心。

台灣外交處境艱困，國民黨立委許毓仁建議，政府可以藉由發行「數位ID」(數位身分證)吸引科技移民，並將台灣自己定義為加密貨幣公國(Crypto Nation) 發行法定加密貨幣，並結合友邦發行「泛友好台灣幣」，將拚外交與拚經濟結合在一起。

台北市長柯文哲上任後大砍敬老金，讓長者大為不滿，柯為挽救民心，陸續推動老人共餐、擴大敬老卡使用項目，但長者仍不買帳，成為柯連任之路最大地雷。藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智均認為，柯的敬老政策毫無系統性，福利分配明顯失衡，非常失敗，若未來當選，2人都說一定恢復發放敬老金。

@旺報

赴陸免簽國 持台胞證同享免簽

大陸推台胞證取代台灣護照將再下一城，繼台灣民眾參觀聯合國須出示台胞證後，有關人士指出，針對大陸享有免簽，但台灣須辦簽證才可入境的特定國家，大陸正在研擬，台胞至該國旅行時，只要護照搭配台胞證使用，就能享有等同大陸民眾的免簽或落地簽待遇，台胞證就等於簽證卡。

台灣民意基金會17日舉行民調記者會，關於蔡英文總統聲望，2018年至今始終是低於4成的民意支持度，陷入低迷狀態；而賴清德內閣施政滿意度，有4成2的人滿意，4成3的人不滿意，為首次不滿意度高於滿意度。

江西贛州市有著「客家搖籃」美名，為古代中原漢族分支南遷的第一站，孕育出客家文化的重要集散地，目前台灣餘400萬，祖籍廣東潮州、梅州、惠州，以及福建等地的客家人，最早也多來自贛州，尤其是贛南地區。兩地血脈、文化連結相當深厚。

本屆世界盃在俄羅斯打得如火如荼，在大陸電視機前熬夜觀賽的除了狂熱球迷之外，看得最仔細的恐怕就是中超俱樂部老總和教練組工作人員。他們在觀賽的時候還得注意有哪些出色球員適合球隊的戰術，爭取能在世界盃之後將這些球員帶到中超踢球。

@工商時報

台股6月以來上漲1.95％，接著挾世界盃足球賽、暑假旅遊熱潮、除權息高殖利率、蘋果iPhone供應鏈拉貨、被動元件族群續旺、半導體產業翻揚等六大利多，可望再度挑戰波段高點11,270點，上演台股「六六大順」行情。

本屆世足賽開幕戰由沙烏地阿拉伯對上俄羅斯，結果東道主俄羅斯以5：0踢爆沙國。到訪的沙國王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）與俄國總統普丁（Vladimir Putin）在包廂內一起看球，成為一大看點。在本周五油國重要會議前夕，分析師表示，這兩大產油國領袖已建立穩固關係，對全球油市的影響力將更形龐大。

銀行聯貸領域延伸到水資源環保，兆豐銀與日勝生攜手75.1億元聯貸，同時創下近四成超額認購率。兆豐銀行這次是和日勝生集團旗下「日鼎水務」簽署75.1億元聯貸合約，該案是承接桃園市政府污水下水道系統BOT案，也是近年聯貸圈首見地方政府環保工程BOT聯貸案。

美國招商引資年度盛事「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）20～22日將在華盛頓特區舉行。我政府由行政院政委鄧振中今（18）日帶隊，率半導體、石化、鋼鐵等業者赴美，促台灣產業與美政府交流，並洽談投資及採購等。

(中時電子報)