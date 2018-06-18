大阪6.1強震 2死8傷 山陽新幹線暫停駛

日本大阪發生規模5.9的強震後，由於火車暫時停駛，大批乘客在京都的二條車站等候。（路透）

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中時

日本大阪府7點58分（台北時間6點58分）發生強震，據讀賣新聞報導，日本氣象廳說，這次地震為芮氏規模6.1，震源深度約13公里。京都也觀測到震度5弱的地震，暫時沒有傳出傷亡報告，當局也未發出海嘯警報。

據朝日新聞報導，有一名81歲的老翁死亡，還有一名9歲的女童被倒塌的牆壁壓死。同時還有消息傳出有8人受傷。

這次地震震央位於大阪府北部，屬極淺層地震。大阪府、京都府、滋賀縣，兵庫縣與奈良縣都出現強烈震動。

日本大阪北部18日早發生規模5.9的強震，民房物品被震得散落一地。（路透）

另一方面，美國地質調查所（USGS）所測得的規模為5.3，震度6弱，震源深度為15.4公里。

根據日本廣播協會（NHK）報導，大阪附近的鐵路，包含東海道新幹線、山陽新幹線部分區間、地鐵，都暫時停駛。

大阪今天上午發生的地震，大阪府北部達震度6弱。另外，京都府南部觀測到震度5強、滋賀縣南部、兵庫縣南東部、奈良縣則是震度5弱。

關西電力指出，由於受地震影響，近畿地方以大阪為主的廣大範圍因地震造成停電，大阪府內總計約有17萬多戶停電。兵庫縣內也有約690戶停電。高槻市、大東等地還傳出水管破破裂，地面被水淹沒的災情。

至於交通方面，來往大阪—岡山的山陽新幹線，還有大阪市內的鐵路服務都已暫時停駛。

日本政府已將相關官員召到首相官邸（行政中心）的危機管理中心開會因應。

(中時 )

大阪發生6.1大地震 多人心肺機能停止

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文章來源：大阪市などで震度６弱、京都府内でも震度５強

日媒：習近平力促金正恩 要美韓… 大阪發生芮氏6.1的大地震 多人…

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