世足》最強比利時登場 巴拿馬少輸為贏

比利時國家隊在對戰巴拿馬的賽前練球。(美聯社)

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中時電子報

本屆世足賽受到各界看好的「歐洲紅魔」比利時於18日晚間11時出戰巴拿馬。從40年前開始踢資格賽，這只是巴拿馬在世足賽初次亮相，他們也是G組最弱小的一隊。比利時則是排出了隊史最強的陣容，不僅要贏，還必須贏得乾脆漂亮，才能踢出這群「黃金世代」選手們的氣勢。

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比利時效力英超的球員達到兩位數，包括曼城中場德布勞內、孔帕尼，切爾西中場阿札、門神庫爾圖瓦，人數之多僅次於同組的英格蘭。在總教練馬丁尼茲操盤下，比利時資格賽未嘗一敗，這次他們背負著舉國1100萬人民的期待，力圖超越1986年世界盃4強的隊史最佳成績。

巴拿馬之前在友誼賽以0比1小輸丹麥，接下來卻被瑞士以6比0痛宰，比利時則是在出發前以4比1拿哥斯大黎加祭旗。這場G組首戰，雙方戰力差距明顯，碰到「史上最強的比利時」，巴拿馬只求少輸為贏。

本屆世足賽共有19位MLS(美國足球大聯盟)球員參賽，其中巴拿馬代表隊占了6位。MLS的競技水準在歐洲四大聯賽面前是排不上號的，總教練達瑞歐戈梅斯也有自知之明：「我們會努力不要成為世足賽的笑柄。」畢竟對於巴拿馬來說，取得參賽門票就足以告慰國人了。

比利時阿札已發下必勝宣言：「目標就是冠軍戰！」他們的黃金世代其實從上屆就成形了，可惜8強戰1球敗於阿根廷。這次比利時依舊抽得好籤，G組、H組缺乏冠軍級球隊，只要先穩住G組老大的位置，踢到8強的機會很大。正如孔帕尼所說：「能不能奪冠全看這一屆了。」若比利時真能圓夢，將成為自首屆冠軍烏拉圭之後，人口最少的奪冠國家。

(中時電子報)

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