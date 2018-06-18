李家同嘆年改砍到晚景淒涼 月退俸價碼曝光

清華大學榮譽教授李家同上周收到退休所得重算處分書後，透露傷心、頗有晚景淒涼。（本報系資料照/王錦河攝）

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中時電子報

公教年金改革7月即將上路，上周清大榮譽教授李家同稱「退休金被減3、4成，頗有晚景淒涼的感覺」。對此，主責年改的行政院政務委員林萬億昨（17）日指出，根據李的年資推算，退休金比起很多勞工相對好，10年後緩降月退價碼仍有67K，打臉「晚景淒涼」說法。

李家同日前表示，世界各國退休年金都會隨著通貨膨脹增加，反觀台灣不但沒有增加，甚至還減少，擔憂許多退休教授生活會出問題。他自認過去沒有溢領，上周收到退休所得重算處分書後，有感而發寫「三封信」文章寄給身邊好友，透露傷心、頗有晚景淒涼，無法赴美參加同學會。

年金改革後，不管麻辣鮮師或是臨退老師，都感受到退休金減少的壓力。圖為新制教師聯盟日前赴立法院群賢樓外陳情，抗議蔡政府的年金改革是一場騙局。（本報系資料照片／姚志平攝）

年改緩降，究竟對公教晚年生活有多大衝擊？林萬億在中央社報導中指出，李家同年資與他相仿，可以理解被改革公教人員的心情；但他話鋒一轉說，過去公教人員退休制度領多繳少，導致潛藏債務已達7.9兆元，「公務員退休金僅提撥8%，但其實要近14%才夠」。

他估算，李家同年資超過30年，目前月退俸可達近10萬元，未來年改上路後將減為約8萬元，配合10年緩降仍至少月領6萬7千元。

林萬億坦言，新法上路後，年改10年緩降後月退「不至於晚景淒涼」，假若未來公教有調薪機會，月退俸還可望更高；他並以勞工退休金比較說，「應該算是相對好的退休金。」

(中時電子報)

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