世足》英格蘭大換血 再戰迦太基之鷹

2018年06月18日 07:42 中時電子報 盧品青

「三獅軍團」英格蘭19日凌晨2時迎來世足賽首戰，對手是「迦太基之鷹」突尼西亞。儘管老字號依舊響亮，這支英格蘭軍團的平均年齡僅26歲，這固然是基於年輕化的政策，但本屆恐怕無法走得太遠，即使是英國國內也未有爭冠期待。不過對上40年沒開胡的突尼西亞，英格蘭的小將們預期可透過首戰建立信心。

英格蘭前年歐國盃的慘況歷歷在目，他們爆冷敗給人口33萬的冰島，被視為自1950年世界盃輸給美國以後最恥辱的一仗。2014年世界盃英格蘭一勝未得，在教頭邵斯蓋考量下，這次陣容只有5位球員踢過上屆世界盃，就是為了拋開過往的包袱。

這屆世足賽各國代表隊總共超過百位球員效力英超，英格蘭本家更是擺出幾乎全英超陣容。其中半數是後防人才，主打控球與防守反擊，前場由隊長肯恩與史特林肩負起攻城掠地的重任，林加德、阿里坐鎮中場，一旁還有瓦迪、拉許佛等攻擊好手待命。

突尼西亞缺乏頂級球星領銜，攻擊中場姆薩克尼受傷缺陣，阿里馬路傷癒不久，儘管英格蘭門將欠缺國際賽經驗，但突尼西亞要攻破對手防線仍很困難。突尼西亞歷年從未跨出小組賽，本屆靠著資格賽抽了好籤，能踢進決賽圈多少有些僥倖，在G組英格蘭與比利時雙雄面前，大約只能找巴拿馬開刀，尋求暌違40年的勝利。

英格蘭上屆世界盃抽到「死亡之組」，結果不幸墊底。本屆籤運不錯，除了「紅魔」比利時以外並沒有強敵，踢進16強一雪前恥應無問題。英格蘭與突尼西亞過去交手兩次，1990年的友誼賽以1比1踢和，另一次是1998年世界盃小組賽，英格蘭2比0獲勝。

(中時電子報)