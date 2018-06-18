慘！蔡政府執政 台灣水果外銷市場垮台三大主因曝光

2018年06月18日 08:03 中時電子報 謝雅柔

台灣民意基金會昨公布最新民調，蔡英文總統聲望再陷低迷，僅獲3成3的民眾贊同，不贊同者達5成2，與上個月相比，蒸發6.5個百分點，回到先前較低迷的民意支持狀態。對此，有評論分析指出，這顯示蔡政府狂打「美國牌」聯美抗中路線失靈，是個很大的警訊。該分析也點出，蔡政府執政下，台灣水果外銷市場垮台三大主因。

據台灣民意基金會昨天公布的最新民調顯示，2018年6月中，在20歲以上的台灣成年人中，有3成3的人基本上贊同蔡英文總統領導國家的方式，5成2的人不贊同。不贊同的人比贊同的人多達19個百分點；另一方面，強烈不贊同的人有2成2左右。若和上月相比，贊同蔡總統領導國家方式的人下降6.5個百分點，不贊同的人上揚4.4個百分點。蔡英文總統聲望在執政滿兩年時雖提升7.2個百分點，但在短短一個月內再度蒸發6.5個百分點，回到先前較低迷的民意支持狀態。

對此，中評社指出，5、6兩月來發生許多大事，包括：再度被世界衛生大會（WHA）拒於門外、丟了多明尼加、布吉納法索兩邦交國、大陸軍機軍艦頻繁繞台。「規律隱然成形，蔡政府愈打『美國牌』，大陸愈不鬆手，兩岸關係惡化已擴大到台灣各行各業都受害」。

該評論也提及近日果農的慘況，並分析在蔡政府執政下，台灣水果外銷市場垮台三大主因。包括一、兩岸關係差，大陸採購量銳減，紓困機制也跟著斷了。二、來台陸客一年少200多萬人次，水果消費大受衝擊，蔡政府雖號稱新南向客人補足陸客缺口，但東南亞客消費遠遠比不上陸客，以水果為例，台灣有的水果，東南亞都有，不會特別稀奇。三、兩岸關係冰封，台灣幾無加入重要的區域經貿組織或簽自由貿易協定（FTA），可以大量零關稅出口，農產品外銷缺乏競爭力。

「從這兩個月來的發展，蔡政府迷信『美國牌』是救命仙丹，事實卻是越吃病越重」。該評論稱美中新一波貿易戰才剛開始，一切充滿不確定性，美中高來高去，都有籌碼可以喊價，台灣因與大陸熱對抗已損失慘重，任人宰割，未來恐更糟。

(中時電子報)