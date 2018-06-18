降薪4千致業務集體跳槽 空中美語告主管「有輸有贏」

空中美語補習班業務員發生集體跳槽事件，怒對主管提告涉背信罪。(圖／翻攝自空中美語)

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中時電子報

空中美語公司10名業務員集體跳槽到競爭對手「TutorABC」，導致公司損失慘重，認為是葉姓業務主管造謠業務部將解散所致，因而對葉男提告涉犯背信罪，並另求償180萬。但判決結果大相逕庭，民事部分法官認為，葉男同事是因他們被降薪4千元才離職，判葉男免賠，但刑事部分，由於有員工證稱是葉男介紹才跳槽，因而依背信罪起訴葉男。

據《蘋果》報導，台北地院審理認為，多名離職員工證稱，離職是因為公司擅自調整薪資，他們沒有聽葉男說過業務部要解散、慫恿他們跳槽，他們是從空中美語公司離職後，才到「TutorABC」面試。

競業條款部分，台北地院認為，葉男在空中美語公司是負責臺灣北區業務，到麥奇公司的工作則是負責中國區線上英語教學課程，範圍顯然不同而無競爭關係，因此判空中美語公司敗訴，葉男免賠。

不過士林地檢署偵查時有4名離職員工證稱，他們是透過葉男介紹與談妥薪水，才跳槽到「TutorABC」。檢察官因此認為葉男行為已侵害空中美語公司權益，因此依背信罪起訴。

對此，葉男喊冤說，空中美語公司去年2月調降業務的底薪，從26000元降到22000元，許多業務員不滿薪水硬生生被砍了4千元才紛紛離職，他當初只是以朋友身分，私下和幾位同事討論未來出路，但他絕對沒有居中安排面試或協調薪水，更不曾造謠指空中美語公司業務部即將解散。

(中時電子報)

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