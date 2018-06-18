被控偽造文書 李全教二審仍無罪

前台南市議會議長李全教，被控偽造文書二審仍無罪。(中時資料照)

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前台南市議會議長李全教，被控擔任成豐育樂公司股東時，趁公司負責人王益洲因案被通緝逃亡期間，利用立委助理當人頭，將新竹縣五指山成豐育樂園區建物向新竹縣政府變更起造人，涉嫌偽造文書，一審獲判無罪，檢方上訴高院遭駁回，高院仍判李無罪。依速審法規定，李全教可望獲判無罪定讞。

檢方調查，成豐育樂公司2007年間規劃興建造價2000多萬元的建物，但成豐公司實際負責人王益洲2007年底因案被通緝迄今，成豐尚未申請使用執照並辦理保存登記。

李全教因是成豐公司股東，也是王益洲債權人，為確保債權，以不知情的陳姓立委助理名義，自2007年底至2008年2月間偽造文件，指成豐公司同意變更起造人，再向新竹縣政府建築管理科申請變更起造人為陳姓助理，並辦妥所有權登記。

事後成豐公司併入圓方公司，由圓方公司提告，新竹地檢署2015年依偽造文書罪嫌起訴李 全教。一審認罪證不足，判決李全教無罪，檢方不服，上訴高院。

高院認為，李全教因成豐負責人王益洲向他

借款，不僅交付成豐大小章及提出成豐公司8 筆土地供擔保，並將成豐公司實際經營管理權交予李掌管，甚至轉讓成豐股權予李，王曾表明願將建物讓與李抵債。因此李無偽造文書犯意，駁回檢方上訴，李仍獲判無罪。

李全教在一、二審均獲判無罪，依速審法規定，除非判決牴觸憲法、違背司法院解釋、違背判例，檢方才能上訴，因此李可望獲無罪定讞。

(中時 )

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