新竹縣長提名影響多大？陳敏鳳：2020國民黨恐內亂

2018年06月18日 08:44 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

年底縣市長選戰藍營最後一塊拼圖拼上！國民黨在新竹縣捨棄全民調，硬行擠下民調領先的林為洲、徵召新竹縣副縣長楊文科出征。此舉被批是「換柱2.0」，國民黨幹掉林為洲也幹掉自己。媒體人陳敏鳳今天表示，這個提名的問題已讓國民黨中央威信受損，埋下內亂的導火線，2020朱吳的競爭將可能淪為一場惡鬥，而非君子之爭。

陳敏鳳今天在NOWnews發表評論指出，國民黨堅持徵召楊文科，並放話如果再有批評或質疑者，可能提告或者黨紀處理。其實，不採全民調而改徵召，也不是不可以，只是要先解決兩個問題，一是要提出合理的解釋，二部是對當事人(林為洲)予以柔性勸導，以理說服之。

然而，國民黨中央手法粗糙，令外界懷疑其間必然有見不得人的交易，又僅以林為洲在地人緣不好、不能團結為由，也出言表示林為洲過去的紀錄等等，這些都是傷害了國民黨自己人。

陳敏鳳強調，新竹縣長提名，明年最可能挑戰總統大位的新北市長朱立倫一直抱持沈默，避免和吳敦義主導的黨中央有所衝突，但這場朱吳之爭已經避免不了了，而且在制度這一戰，吳敦義已經先敗一回合。處理新竹縣的不當，讓黨中央威信受損，未來處理明年立委和總統初選，勢必要招更大挑戰，也埋下2020黨內之亂，在沒有制度的保障下，朱吳兩人的競爭將可能淪為一場惡鬥，而非君子之爭。

(中時電子報)