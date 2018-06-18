肉粽包蚵乾、竹筍！一張圖揭祕各地隱藏版「特殊粽」

除了傳統粽餡花生、香菇、肥豬肉等，你還吃過哪些隱藏「特殊粽」？（本報系資料照）

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中時電子報

今（18）天就是端午節，肉粽是許多人對端午節的共同味道記憶。但除了傳統粽餡花生、香菇、肥豬肉等，台灣各地還有隱藏「特殊粽」，像是台中人習慣呷粽配麻薏，還會在粽子裡包進蚵乾、竹筍等餡料，飲食網站「台灣燙」近日就調查出全台肉粽地圖，一張圖揭祕包粽的家常味好料。

探索台灣粽子的美味記憶，台灣燙今年特別設計粽子問卷，從400多份問券中探討各地自家粽子的私密基因。（圖／台灣燙 授權使用）

別再只知道北部粽、南部粽！「台灣燙」指出，粽葉和粽子的調理方式分類只是基本款，粽餡其實很多變。根據調查發現，像是南部地區有部分民眾會在粽餡內包進米豆、皇帝豆，用來取代花生，且還是要用日曬而成的皇帝豆乾，包粽前才泡水發豆。

台中粽屬於包進炒到半熟糯米、類似油飯的北部粽，當地就有賣粽數十年業者在粽子內包進台中沿海與金門一帶特產的蚵乾，香氣濃郁；且台中大坑盛產有麻竹筍，新鮮竹筍也成為粽餡之一。但因為竹筍富含水份特性不易保存，市售粽子一般不會包，是自家吃粽才有的享受。

另客家粽還會包進菜脯與豆干；且相較常見的鹹蛋黃，台北、台東、澎湖等地還有民眾會在包粽時加入滷蛋，是家鄉與親戚間傳承、區域性文化性很強的「特殊」粽餡。

(中時電子報)

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