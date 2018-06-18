佯投資名導電影騙850萬 女子判刑1年半確定

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胡姓女造型師佯稱可投資名導演李安、侯孝賢、魏德聖製作的電影或戲劇，每月可獲4％至7%紅利，騙高中同學3人共850多萬，胡女認判太重，想和解獲緩刑，上訴高院；但同學吐槽她毫無和解誠意，高院駁回胡上訴，胡被判刑1年6月、7月定讞，胡除7月徒刑部分，可易科罰金21萬元外，須入獄服刑。

判決指出，胡女向杜姓高中同學夫妻佯稱在劇組擔任造型師，有管道可投資侯孝賢、李安製作的電影或藝人阮經天、李毓芬、王大陸等人主演的戲劇，每月可獲4至7%紅利，還可另外分紅，期滿後可轉入其他戲劇投資。

杜女與丈夫自2015年起共投資771萬7000元，另胡的廖姓高中同學也匯款68萬、借10萬給胡周轉，但事後胡避不見面，3人提告。

檢方調查時，胡坦承她曾在電視台工作，編造投資電影、戲劇等名義詐財，資金是作為她公司用途，事後已陸續歸還杜女及丈夫391萬5000元、償還廖5萬3000元。

一審審理時，胡認罪請求法官給予緩刑。但法官考量胡迄未和解，依詐欺罪判刑1年6月、7月，其中7月徒刑部分，可易科罰金21萬元。

胡女上訴高院，辯稱近年司法已轉向「修復式司法」，她與被害人皆屬舊識，念及過往情誼深感悔悟，將尋求和解，請求輕判或緩刑。

但被害人表示與胡和解多次，胡卻完全沒有照條件支付款項，無法原諒及相信胡，認為胡只想上訴拖延時間，毫無悔意。因此高院駁回胡女上訴，胡被判刑定讞。

(中時 )

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