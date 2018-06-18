網球》和費德勒年過30還很拚 納達爾給原因

2018年06月18日 08:58 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），都是已經超過30歲的職業男網選手，兩人在場上沒有被年輕有勁的後浪沖倒在沙灘上，反而保持著統治球場的氣勢與實力，納達爾在受訪時分享如何維持競爭力，他說：「重視且愛你所做。」

納達爾和費德勒馳騁網球賽場超過10年，納達爾現在32歲，費德勒年長他4歲，一般職業選手在這個年紀，可能狀態會慢慢下滑、開始要把舞台給年輕人發揮，但是過去六場四大賽的冠軍由兩人瓜分，不見其他新人威脅他們的地位。

兩位名將加起來一共擁有37座四大賽單打冠軍，費德勒20座、納達爾17座，在最新公布的目前世界排名分居一、二名，積分最接近兩人的選手是奧地利21歲新生代好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev），還落後他們快3000分。

費、納二人不意外的仍是7月2日開打的2018溫布頓草地網球錦標賽球王熱門，提到彼此為何仍能主宰網球場，納達爾說：「我想最基本的應該是還有部分球員對這項運動心懷感恩，我們珍惜且熱愛從事的工作，這是我們可以堅持這麼久的原因。」

納達爾補充：「跟網球有關的每一件事都讓我很快樂，擁有朋友、家人跟團隊做為有力的後盾，而且一直在我人生中不斷支持我，讓我不只在西班牙，甚至全世界都獲得很多肯定。」

(中時電子報)