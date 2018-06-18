警搜索受傷 二審逆轉判毒犯未妨害公務

2018年06月18日 09:29 中時 陳志賢

陳姓男子騎車遭警攔查，員警查出陳有毒品前科，懷疑陳口袋藏毒，伸手欲搜口袋遭抵抗受傷，一審依妨害公務罪判陳徒刑3月，但高院以憲法保障人民身體自由及隱私權，陳非現行犯，是事後補簽自願受搜索同意書，警搜索有瑕疵，陳並無妨害公務犯意，逆轉改判陳無罪確定。

判決指出，陳男去年1月騎車行經基隆市中正路與信二路時，因沒裝照後鏡被警攔查，員警查出陳是毒品人口，且陳長褲口袋內疑有1包不明結晶物品，懷疑陳持毒。

陳稱物品是「發票」，自願交出，但員警心急伸手欲搜查口袋，雙方拉扯致員警雙手挫擦傷，但物品卻在拉扯時遺失，員警將陳押回驗尿，確認陳吸毒，一審依妨害公務罪判刑3月，可易科罰金9萬元；陳提上訴。

高院說，憲法保障人民身體自由及隱私權，且搜索採令狀主義，緊急情況下的無票搜索，依規定須經受搜索人「自願性」同意，警察不能以明示或暗示之強暴、脅迫、隱匿身分等方法搜索。受搜索人若僅口頭同意，可即時向警察表示拒絕繼續執行搜索或撤回原本同意搜索之意思。

陳雖曾口頭同意搜索，但警搜索前並未出具自願受搜索同意書，是逮捕陳後回警局補簽。員警另疑以同意「不開交通罰單」，作為陳同意搜索的交換條件，故搜索並非出於陳的「自願性同意」，搜索有瑕疵。陳被搜索後以雙手阻擋，已屬撤回原本同意搜索之意思，警應暫停搜索。

本案係因陳交通違規遭攔查，員警查詢發現陳是毒品人口，警搜索前並無陳吸毒事證，不符緊急搜索規定，不能以員警受傷及陳驗尿有吸毒反應，即認為陳犯罪，認定陳無妨害公務犯意，改判陳無罪，全案定讞。

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(中時 )