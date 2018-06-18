張安樂頒市長獎爭議 王丰：教父也是有基本人權的！

2018年06月18日 09:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國立台北教育大學附設實驗國民小學15日舉行畢業典禮，在頒發市長獎時，遭目擊民眾爆料竟是由中華統一促進黨總裁張安樂上台頒獎。消息一出，輿論譁然，校長林正鳳甚至傳出考慮請辭。對此，作家王丰表示，除非白狼遭到判刑被關監獄，否則「類似參加孫、兒輩的學校畢業典禮這種私人行程的「基本人權」是絕對應予保障的」。

王丰於臉書po文表示，這樁「事件」的爭議點，是為什麼「市長獎」要由教父頒發？從觀感上而言，設若教父果真是「代理」頒發「市長獎」當然不妥當。但假如教父是以家長身份受託頒發「家長獎」(如果有這獎項)則並無不妥。

凡事應該換位思考，退一步想，斷事論事才會公道。外界如果一昧聚焦教父與「市長獎」之聯結，卻忽略了教父是以父祖輩身份出現在這場合，他去典禮會場，應該不是為「頒獎」出風頭，應該是高興自己孫兒輩畢業，享受天倫之樂，這有錯嗎？且學校請教父頒獎違不違「法」，恐怕六法全書裡也沒這條規定吧！所以硬要校長「請辭」才「開心」，恐怕也太民粹了些。

王丰強調假如新聞報導內容為真，符合事情原委，那麼教父代頒「市長獎」當然不妥！可是即便是教父也有基本人權，他也有權享受天倫之樂。教父參加孫兒輩畢業典禮，兒孫繞膝，他高興，他歡喜，他樂在其中，這有什麼錯呢？

(中時電子報)