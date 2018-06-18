中市西屯學童挺蕉農 吃香蕉與捐零錢愛土地

2018年06月18日 09:22 中時 盧金足

台中市西屯國小的小朋友祈求蕉農能在大家多吃香蕉之下，趕快帶來熱銷的好運氣。（盧金足攝）

最近香蕉盛產，價格下跌，台中市西屯國小3年級的老師自掏腰包買香蕉，將一串串香蕉分給學生品嘗，炎炎夏日，西屯國小小朋友對社會的關懷也如小太陽溫暖，希望大家吃水果時多選擇吃香蕉，以實際行動為蕉農送暖。

西屯國小3年級學生，曾經在西屯國小開心農場體驗當小農夫的辛苦，了解每樣農作物都要歷經種植、灌溉、施肥與收成的過程，看到蕉農因為香蕉下跌，心裡很「蕉」急，師生以吃香蕉力挺種香蕉的農友。

3年級的老師購買香蕉分送學生食用，老師洪蕙珍表示，一點點小心意，可以和學生一起救蕉農，同時讓孩子大快朵頤寶島的水果，在運動後吃香蕉補充體力。

陳姓學生說，本來就很愛吃香蕉，開心與全班同學一起享用，小朋友祈求蕉農能在大家多吃香蕉之下，趕快帶來熱銷的好運氣，這個活動預計會持續一小段時間，還有同學想與家人做香蕉派、香蕉牛奶，提供各種香蕉的食譜，增加吃香蕉樂趣。

此外，西屯國小的小朋友也響應財團法人創世社會福利基金會愛心行善活動，幫助台東植物人安養院擴院，全校共有171名小朋友捐出自己的零用錢，總共募到新台幣4萬多元。

西屯國小希望讓孩子學會社會關懷，有錢出錢，即使只是一「幣」之力，捐出零用錢幫助植物人，或以食用香蕉解決產量過剩的問題，補充體力健康成長，一舉兩得。

(中時 )