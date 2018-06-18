台灣水果大敗市 2011年馬競選影片成超響亮歷史巴掌聲

2018年06月18日 09:20 中時電子報 謝雅柔

今年香蕉盛產、價格崩盤，蕉農損失慘重。總統府前副祕書長羅智強感嘆表示，馬英九執政台灣水果紅遍全亞洲，民進黨執政示範大家吃香蕉皮。2018年6月台灣香蕉、鳯梨等水果大敗市，「2011年馬英九競選影片，成了超響亮的歷史巴掌聲」。

近期香蕉盛產價格大跌，為了幫忙促銷香蕉，行政院長賴清德在臉書po文力推水煮香蕉沾大蒜、醬油，卻慘遭網轟。而台北市市議員王世堅力挺賴清德，在節目中當場吃了帶皮香蕉配醬油，直誇好吃，「像剝皮辣椒」。此外，也有許多企業都出手試圖協助香蕉產量過剩的問題。

羅智強稍早在臉書PO出2011年，馬英九要爭取連任總統的競選影片。該影片中寫道，三年來2萬9341噸香蕉跨海征服世界；76%的日本人認為最好吃的芒果來自台灣；1萬0674噸鳳梨和芭樂在海角賺回超過3.4億；釋迦三年來外銷大陸成長43倍。該影片提及，2010年，65噸香蕉成功敲開美洲大門，台灣人氣木瓜三年來外銷亞洲1848萬。該影片最後說台灣水果外銷總產值42億，成長31%，感謝所有打拚的台灣水果和台灣農民，「不怕民進黨打壓果價，我們一起把台灣水果推向世界」

「馬英九執政台灣水果紅遍全亞洲，民進黨執政示範大家吃香蕉皮...」羅智強說2018年6月台灣香蕉、鳯梨等水果大敗市！2011年馬英九競選影片，成了超響亮的歷史巴掌聲。羅最後怒轟「蔡英文，不會治國就下台啦！」

(中時電子報)