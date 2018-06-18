NBA》馬刺搖頭！里歐納德跳槽西區球隊無望

2018年06月18日 09:25 中時電子報 黃及人

就在外界認為里歐納德離開馬刺，最有可能被交易的對象是湖人之際，NBA資深記者薛瑞丹18日爆料，就跟去年夏天溜馬不把保羅喬治換給東區球隊一樣，就算馬刺點頭讓里歐納德離開，絕不可能答應讓他跳槽同屬西區的球隊！

薛瑞丹認為，其實里歐納德自己根本不可能決定未來動向，真正擁有決定權的人，還是馬刺總教練帕波維奇與總管布福德，兩人絕對不會受到網路傳言影響，而是會以馬刺整體利益當作前提，當然不可能把里歐納德送給同區球隊。

如此一來，原本外界認為最有機會搶到里歐納德的湖人，以及謠傳也想招募里歐納德的快艇、太陽等西區球隊，等於提前宣告出局，在薛瑞丹的預估當中，目前最有可能跟馬刺達成交易的，反而是塞爾提克或七六人等東區隊伍。

甚至《洛杉磯時報》也在18日澄清，湖人與快艇並無第一時間就跟馬刺提出交易里歐納德的報價，因為兩隊仍對里歐納德的腿傷恢復情況存疑，更擔心就算換到里歐納德，他也不肯答應續約長期合約，造成最後兩頭空窘境。

看來關於里歐納德的動向，將會充滿更多臆測或放話，況且最重要的是，到現在為止，帕波維奇都還沒當面跟里歐納德協商，因為里歐納德的幕僚團隊持續阻擋這種情況發生，或許等到兩人真正見面了，答案才有可能明朗化。

(中時電子報)