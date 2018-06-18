力阻西方垃圾進口 大陸政府嚴把關進口量一季降57％

廣州海關展開「國門利劍2018」聯合專項行動，重點打擊「洋垃圾」、象牙等瀕危物種、農產品、重點應稅商品和槍械毒品走私。圖為緝私警察清點走私白糖（圖為資料照/中新社）

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中時電子報

為維護國家生態安全和保護人民身體健康，中國大陸海關總署在5月22日展開打擊「洋垃圾」走私，「藍天2018」專項第三輪集中行動。25個直屬海關共出動警力1,291人，在北京等17個省（區、市）同步收網，一舉查獲涉嫌走私犯罪集團39個。總共查獲廢礦渣、廢五金等各類走私廢物13.7萬噸，查證走私廢塑膠、廢礦渣、廢五金共60.65萬噸，抓獲犯罪嫌犯137名。

據《中國日報》17日報導，去年7月，大陸國務院辦公廳印發了《關於禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》（簡稱《實施方案》）。各地區各部門展開嚴格查緝與把關，此一生態文明建設的象徵性措施，目前已取得初步效果。

「洋垃圾」特指以走私、夾帶、漏報等方式，進口國家禁止進口的固體廢物，或未經許可擅自進口屬於限制進口的固體廢物。

從1980年代起，大陸開始從境外進口可用作原料的固體廢物。隨著經濟迅速成長，固體廢物進口量持續增加，從1990年代之前的一年100萬噸飆升到2005年的4,000萬噸，最高時甚至接近6,000萬噸。這僅是合法管道進口的固體廢物，如果計入走私入境的垃圾，數字更為巨大。很大一部分洋垃圾被違法轉賣給無環保執照的企業，這些「作坊式」企業在回收再利用過程中缺乏必要的污染防治設施，極易對生態安全和人體健康造成威脅。

2017年7月，《實施方案》推出後，生態環境部會同有關部門嚴格執法，細化規定，推進落實。自2017年8月起，先後三次調整進口廢物管理目錄，其中，第一批調整目錄已於去年底生效，全面禁止進口環境危害大、民眾反映強烈的固體廢物，第二批、第三批調整目錄，將分別於今年底和2019年12月31日起實施。

經過一系列調整，列入目錄的進口可用作原料的固體廢物種類，由7類66種減少至2類18種。夾帶物控制指標進一步加嚴，修訂後的《進口可用作原料的固體廢物環境保護控制標準》於2018年3月1日起正式執行。大陸原環保部印發了《進口廢紙環境保護管理規定》，提高進口廢紙加工企業規模要求；印發了《限制進口類可用作原料的固體廢物環境保護管理規定》，取消貿易公司代理進口，降低轉讓進口許可證風險。

大陸政策調整之後，效果初顯。據生態環境部負責人介紹，2017年，固體廢物實際進口量比起去年同期下降9.2%，其中限制類固體廢物進口量下降12%。今年第一季，固體廢物進口量比起去年同期下降57%，其中限制類固體廢物進口量下降64%。

(中時電子報)

文章來源：嚴把關口擋住洋垃圾 一季度我國固體廢物進口量同比下降57%

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