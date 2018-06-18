教部拔管不成立院法制局竟籲修法 網友罵翻

2018年06月18日 09:37 中時電子報 戴安瑋

台大校長當選人管中閔兼任台灣大獨立董事，遭教育部以未利益迴避為由拔管，引起軒然大波，立法院法制局避免類似爭議重演，已向朝野立委提出建議，修正「證券交易法」，增訂「獨董候選人」提名制度。對此，網友轟，「此證明管中閔沒有違法」、「自蔡上台後都是人治以修法來做後盾，這種做法再修法也是無用」。

今年1月5日台大校長遴選委員會選出管中閔擔任校長後，教育部連發多道金牌，要求台大重啟遴選，期間並有民進黨籍立委指管中閔論文涉抄襲、又控管中閔赴陸教學，最後教育部定調，以管中閔擔任台灣大獨立董事，未利益迴避為由拔管；台大師生抗議教育部侵犯高教自主，發起新五王運動，校方也召開二次臨時校會議，認定管中閔未違法，要求教育部儘速聘任管中閔當台大校長，雙方迄今僵持不下。

立法院法制局為避免類似爭議重演，已向朝野立委提出建議，修正「證券交易法」，增訂「獨董候選人」提名制度，即未來提名人應檢附被提名人姓名、學經歷、當選後願任獨董的承諾書、無「公司法」第30條規定情事的聲明書，及其他相關證明文件外，還要檢附被提名人現職及兼職資訊，如具公職身分者，也應要求一併提出任職機關同意文件，以避免類似爭議。有立委直言擔心修法後，未來上市上櫃公司恐再也找不到獨董。

對此，有網友說，「執政黨就是舉不出管中閔違法的法條，一、先是有綠委指控管論文抄襲︰結果管沒抄襲；是綠委抄襲！二、 又指控管赴陸講學︰結果一票綠官赴陸講學！吳茂昆還是大陸技術顧問！ 三、再指控管獨董偷跑︰結果發現那是正常程序！ 」。

網友紛留言表示，「此證明管中閔目前沒違法」、「自蔡上台後都是人治以修法來做後盾，這種做法再修法也是無用」。

(中時電子報)