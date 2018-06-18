MLB》沙胖好投等無奧援 洋基不敵光芒

2018年06月18日 09:44 中時電子報 蔡銘仁

洋基近期拉出一波二連勝，今(18日)和光芒展開系列賽第四戰，「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabatthia)雖繳7.1局失3分優質先發，送出多達10K，但一向兇悍的洋基打線卻熄火，全隊打出7支安打、僅攻得1分，終場洋基1比3輸球，沙胖苦吞本季第2敗。

賽程進到6月，沙胖揮別5月5連不勝的低潮，近期先發2連勝。此役他先發出賽，一路投到7局結束，有6個半局讓光芒出現上壘者，但只有2上受到傷害；該局光芒無人出局進佔一三壘，戈梅茲(Carlos Gomez)和達菲(Matt Duffy)適時貢獻安打，助球隊取得關鍵3分。

不過要說攻勢，洋基其實機會不少，整場9局有7個半局有上壘者，甚至1下和5下，2度製造得點圈的大好機會，但最後都無功而返，僅靠席克斯(Aaron Hicks)陽春炮得分，得分效率不佳，招致輸球命運。

光芒能贏球，先發的方特(Wilmer Font)功不可沒；他投4.2局失1分，另有5K、1保送。光芒總教練凱許(Kevin Cash)直言，「他(方特)對球隊的贏球，貢獻極大的動力，吃的局數比我們預期還長，投得很有效率，也能搶到好球數。」

不只自家教頭稱讚，洋基總教練波恩(Aaron Boone)也讚賞方特的表現，「方特投得很好，速球大概落在90英里上下，曲球則讓我們吃足苦頭，他在場上的時間，局面幾乎都被他控制住，我們無法找到突破點。他有這樣的身手，讓很多球隊都對他感興趣。」

投4.2局就能讓兩隊教頭驚奇，是因為方特其實大多數時間，都是牛棚投手，近期才轉任先發，4.2局已經是他生涯最長局數。28歲的他，今年第4個大聯盟賽季，走得並不順遂，從道奇起步、再到運動家，5月底到了光芒，如今漸漸投出自己的價值。

能投到第5局，方特自己也感到意外，沒能投滿5局，心裡稍有些遺憾，「我很想投完第5局，不過球隊有贏球，這就不重要了。」方特表現漸入佳境，光芒期許他能再把投球局數拉長；方特也堅信，自己能成為固定輪值中的一員，「先發的感覺很棒，下一場能投得更多。」

(中時電子報)