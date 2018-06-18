嘉市眷村經國新城 出書記錄姥姥家鄉味

2018年06月18日 10:12 中時 呂妍庭

嘉義市長涂醒哲介紹《白川町姥姥家鄉味傳承記憶美食誌》一書。（呂妍庭攝）

嘉義市區經國新城社區舊稱「白川町」，現仍住居許多眷村住戶，不僅保留著耆老們的鄉愁與文化，也留住了家鄉味，因社區居民相互學習，進而發展出獨特的「眷村菜」，為此白川町社區發展協會特別出版《白川町姥姥家鄉味傳承記憶美食誌》，17日晚上發表會上，市長涂醒哲當場認購40本，感謝長輩們傳承美食的貢獻。

白川町社區發展協會持續以「白川町－姥姥家鄉味的傳承記憶」推動社區營造工作，因協會希望把姥姥、姥爺們，能把記憶中的家鄉味傾囊相授，傳承給下一代，讓眷村發展注入新的力量，去年3月起一連兩個月在社區舉辦示範活動，不僅將錄製的影片上傳至YouTube，也把示範課程編輯成書，並蒐集許多懷舊老照片，請姥姥、姥爺述說往事。

協區發展協會表示，眷村的媽媽們，不管是承襲自父母、公婆，或者是向鄰居、同事們學習做菜，慢慢地無論是南北口味的各種菜色，都能做得色香味俱全，尤其菜色不只美味，還有文化意涵，所以特別向文化局申請補助，把記錄了許多美味眷村菜的食譜以及眷村歷史、文化編寫成書籍《白川町姥姥家鄉味傳承記憶美食誌》，讓更多人了解眷村故事。

昨晚經國新城社區舉行「慶端午關懷老人暨兒童少年國樂饗宴」及新書《白川町姥姥家鄉味傳承記憶美食誌》發表活動會，涂醒哲特地致贈感謝狀給傳承家鄉味的姥姥、姥爺們，表示白川町是嘉市值得回味的地方，這裡充滿了許多值得懷念的人們、美食與眷村文化。

涂醒哲特別感謝社區發展協會理事長陳金虎夫妻的努力下，透過影音、書籍等形式，把白川町的記憶保留下來，《白川町姥姥家鄉味傳承記憶美食誌》不只是介紹食物，也介紹了歷史、文化與滿滿的人情味。

(中時 )