大阪6.1強震襲擊 學者：想起1995阪神大地震

2018年06月18日 10:05 中時電子報 簡怡欣

地牛翻身！日本關西今天在當地時間7時58分發生6.1強震。

去（2017）年國人赴日旅遊突破456萬人，穩居日本3大外國旅客主要來源。不過，熱門旅遊地之一的大阪，今（18）日早晨發生規模6.1強震，「都會直下型地震」引發台灣學者關注，聯想到1995年嚴重致災的阪神大地震。

日本大阪府7點58分（台北時間6點58分）發生強震，日本氣象廳測得規模5.9，後上修為規模6.1，震央位於大阪府北部，深度為10公里，屬極淺層地震，造成大阪、京都、奈良、兵庫等地都出現強烈有感震動，影響關西機場跑道關閉，大阪市內的鐵路服務也全面暫時停駛，大阪約有17萬戶停電。

大阪地震導致多地交通大打結，上班族、遊客乘車受阻。中央大學馬國鳳教授與科普作家潘昌志經營的地震知識臉書粉絲團「震識：那些你想知道的震事」今發文指出，這起地震屬於「都會直下型地震」，發生位置讓人聯想起1995年的震度7、規模6.9阪神大地震。

テレビで出てないけど大阪地震やばいじゃないか pic.twitter.com/u8OAdz46KA — ひろ (@pikmin0414) 2018年6月17日

學者表示，當年阪神大地震與野島斷層（Nojima fault）有關，加上那時候耐震設計多為針對S波的震動，地震工程還沒注意到的破壞性震波，導致垂直P波震動的災害及近震源的長週期速度波（killer pulse, or pulsive velocity phase)，造成阪神大地震的大災害，直下型地震為日本帶來2,000億美元損失。

(中時電子報)