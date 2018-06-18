大阪6.1強震襲擊 學者：想起1995阪神大地震

大阪今晨強震襲擊，交通全線軌道檢測暫時停駛，乘客緊急下車沿鐵軌疏散。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報
地牛翻身！日本關西今天在當地時間7時58分發生6.1強震。

去（2017）年國人赴日旅遊突破456萬人，穩居日本3大外國旅客主要來源。不過，熱門旅遊地之一的大阪，今（18）日早晨發生規模6.1強震，「都會直下型地震」引發台灣學者關注，聯想到1995年嚴重致災的阪神大地震。

日本大阪府7點58分（台北時間6點58分）發生強震，日本氣象廳測得規模5.9，後上修為規模6.1，震央位於大阪府北部，深度為10公里，屬極淺層地震，造成大阪、京都、奈良、兵庫等地都出現強烈有感震動，影響關西機場跑道關閉，大阪市內的鐵路服務也全面暫時停駛，大阪約有17萬戶停電。

大阪地震導致多地交通大打結，上班族、遊客乘車受阻。中央大學馬國鳳教授與科普作家潘昌志經營的地震知識臉書粉絲團「震識：那些你想知道的震事」今發文指出，這起地震屬於「都會直下型地震」，發生位置讓人聯想起1995年的震度7、規模6.9阪神大地震。

學者表示，當年阪神大地震與野島斷層（Nojima fault）有關，加上那時候耐震設計多為針對S波的震動，地震工程還沒注意到的破壞性震波，導致垂直P波震動的災害及近震源的長週期速度波（killer pulse, or pulsive velocity phase)，造成阪神大地震的大災害，直下型地震為日本帶來2,000億美元損失。

(中時電子報)

大阪6.1強震 2死8傷 山陽新幹線暫停駛
大阪規模6.1強震最新災情

嘉市眷村經國新城 出書記錄姥姥… 台中捷運公司第二波徵才招募人數…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。