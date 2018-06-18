台中捷運公司第二波徵才招募人數119名起薪2.6萬

2018年06月18日 10:14 中時 陳世宗

鳳凰花開又進入求職徵才的旺季！台中捷運綠線將於109年全線通車，為因應明年系統整合、壓力測試，並辦理初勘、履勘等，台中捷運公司將辦理今年的第二波新進人員招募作業；此次招募包括運務、維修、經營管理、身心障礙與原住民等5大類組共119名職缺。

交通局指出；為順利從負責工程的台北捷運工程局接手營運，台中捷運公司今年第二波徵才將透過公開招考招募新血，職缺包含運務、維修、採購、公關、人資、企劃、事業、法務、財務等。為保障身心障礙人士與原住民工作權益，特別增設身心障礙、原住民類組，合計共20種職缺，正取119人，備取66人，起薪為2萬6000元。

交通局說，運務及維修類組職缺薪資約為2萬8000元至3萬元，經營管理職缺最高薪資為4萬1000元。為提供旅客專業完善的技術與服務，台中捷運公司對於新進人員，也規劃了一系列的專業訓練計畫，以及證照獎勵制度，期望每位同仁都能成為軌道專業人才。

台中捷運公司表示，此次招募採筆試加口試的方式甄選，第一階段筆試預計於8月4日辦理，通過第一階段筆試者將於8月25日再進行第二階段口試。此次招募各職缺應考學歷、工作經驗及詳細資訊將刊登於台中捷運公司徵才系統( www.tcmetro.tw )，6月20日起公告簡章並開放報名，歡迎對捷運事業有興趣的菁英，加入台中捷運服務團隊！

(中時 )