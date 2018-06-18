正妹《17》直播主遭前男友殺害 如此手段…一定要她死

2018年06月18日 10:15 中時電子報 張國欽

《17》直播主邱喬琪因不願與前男友廖晏霆復合，竟遭廖男帶刀殺害當場慘死，脖子2邊還有大片淤痕，檢警解剖遺體發現，廖男先持刀殺害邱女後，再從邱女後方勒住脖子，目的就是一定要讓邱女死。

廖男案發後否認故意殺人，辯稱邱女是在2人拉扯中不小心被刺到，至於脖子的傷則只說要拉住她而已。但解剖遺體後發現，廖男「先殺後勒」根本就是一定要她死。當辦案人員拿死者慘死照片供他確認，廖男竟嚇得不敢直視，還說：「我不想看」。

廖晏霆和《17》直播主邱喬琪是高中同學，交往3、4年後因個性不合，邱女日前提分手，但廖男不願放手續糾纏，多次至邱女住處堵人要求復合，二人常為此發生爭吵，廖男今年農曆年前還打電話給邱女父親，若邱女分手會對她不利，當時邱父好言相勸，仍沒說服廖男好聚好散，廖男更在5月28日晚上六時許，帶著刀子及3組童軍繩，騙過保全進入邱女入住的大樓，殺死邱女。

雖然廖男口口聲聲說是不小心刺死女友，但檢警發現，若是2人在爭執，應該是面對面，即使受傷，也應該是正面才對，但邱女致命傷卻是在她的背部，且有2處刀傷深及肺臟，實在不合常情，研判邱女應該一見到廖男就嚇得拔腿就跑，但廖男卻從後方猛捅2刀，再從後方用手勒住脖子置她於死。

(中時電子報)