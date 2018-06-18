學校裝冷氣引其他縣市跟風 柯P：很好笑

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中時

台北市長柯文哲18日前往中山區拜訪民進黨籍里長林銘清，時值端午節，里長也送上粽子、鳳梨等祝賀柯連任成功，對於近日北市學校要不要全面裝設冷氣爭議，對此柯文哲表示，冷氣只是整個校園環境改善的一部分，沒想到他一說其他縣市就跟風，覺得很好笑。

夏日炎熱北市學校要不要裝冷氣，成為近期外界關注焦點，被北市家長痛批被市府只會「畫大餅」，柯文哲表示，裝冷氣一開始就有全盤規畫，裝冷氣是最後的手段，北市200多間學校當時就有跟建築師公會有簽約將學校全部體檢，包括遮陽板怎麼做、通風設備等，冷氣只是整個環境改善的一部分。

柯文哲笑說，結果他一講完，其他縣市就跟風，他心裡面覺得太好笑了。媒體追問那是否會裝冷氣，柯則回應，裝還是會裝，但是不太贊成每間教室自己裝一台，要裝就要有整體規畫， 另外還有電費問題比較麻煩，尖端用電量會很大，這部分會再跟台電討論。

另外，內湖交通被視為是連任六大地雷之一，北市府是否有解方？對此，柯文哲表示，內湖交通問題是都市計畫失敗，內湖人口成長數倍，但是道路面積幾乎沒增加，歷經12次都市計畫更改，還有一些違反土地分區使用的房子，所以說戰略的錯誤，很難用戰術處理，但有做還是有差。

柯文哲指出，目前目標至少讓內湖交通不要更嚴重，真正改善辦法是利用環狀改善，現在規畫東區南北向鐵道「東環」，有做有差，完全不做會爛在那。

(中時 )

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