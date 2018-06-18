「東方諾貝爾獎」唐獎永續發展 漢森、拉馬納森兩人共同獲得

2018年06月18日 10:39 中時 林志成

宗座科學院理事會會員維拉布哈德蘭‧拉馬納森。（唐獎教育基金會提供）

第三屆唐獎永續發展獎今天揭曉，由前美國航空暨太空總署哥達太空研究所所長詹姆士‧漢森及宗座科學院理事會會員維拉布哈德蘭‧拉馬納森兩人共同獲得，他們將共享新台幣4000萬元獎金及及1000萬元研究補助費。

唐獎有「東方諾貝爾獎」之稱，獲獎者的獎金超過諾貝爾獎。唐獎今年進入第三屆，6月18日至21日等4天陸續宣布永續發展獎、生技醫藥獎、 漢學獎及法法獎。

今天揭曉永續發展獎，由詹姆士‧漢森及維拉布哈德蘭‧拉馬納森共同獲得，表彰他們在氣候變遷及地球環境永續性衝擊議題上開創性的傑出研究。他們的研究成果所引導出的科學論述，為之後國際間相關氣候協定及2030永續發展議程之提出，奠定重要的基礎。

國際知名的全球暖化研究專家漢森，在永續性的幾個領域都是開創者，1970年代，他參與建立了美國最早的兩個全球3D氣候模式中的GISS模式，也是首先探討分析水汽、雲量及地表反射度回饋等的交互作用改變時，對全球溫度會造成何種影響，並做了定量的解釋。

他也是第一位整理出全球溫度的分佈，同時也是第一位分析出全球溫度變化超出了自然變化範圍，而提出有全球暖化趨勢的科學家。同時他也指出溫室效應氣體對氣候系統的影響，不僅是在現有的排放量，其累積的排放量，更是有深遠影響。

1988年，時任NASA哥達太空研究所所長的他，在電視轉播的美國國會公開聽證會上宣告「全球暖化已經發生了」，因為觀測的溫度上升幅度，已經超出了溫度自然變化的範圍。漢森博士在美國國會的証詞，成為讓世人更加瞭解全球氣候變遷議題的一個重要轉捩點。

出生於印度馬德拉斯（現為清奈），是宗座科學院理事會會員、現任加州大學聖地牙哥分校教授的拉馬納森，在空氣污染物與溫室氣體對氣候系統的影響方面，有開創性的研究與貢獻，不但增進大眾對氣候變遷的基礎認知，並且促進相關政策的制定，以減緩全球暖化及空氣污染，在科學－政策連結上，具有深遠重大貢獻。

拉馬納森是第一個提出氟氯碳化合物（CFC）也屬於溫室氣體的學者，1975年，他就指出鹵碳化合物，尤其是用在冷凍及製造的CFC，具有溫室效應的特性，這是非常重要的發現，亦即CFC不僅會影響大氣臭氧層，同時也會像二氧化碳一樣，對氣候系統產生衝擊。

他在大氣褐色雲方面的研究，也是開創性的。他提出大氣黑碳是僅次於二氧化碳的溫室氣體，並提醒世人注意二氧化碳以外之溫室氣體，如甲烷、一氧化氮及對流層臭氧等對全球暖化的影響，並促成世界各國包括孟加拉、加拿大、加納、墨西哥、瑞典及美國等國家和聯合國的環境規劃署發起了「氣候和乾淨空氣聯盟」，目標是希望能減少短生命期的氣候汙染物，目前有33個國家加入此聯盟。

(中時 )