日月潭九蛙疊像 5月底上岸、端午晨又下「海」

2018年06月18日 10:44 中時 沈揮勝

九蛙疊像目前看來是露出6隻半。（沈揮勝攝）

日前九蛙疊像前方浮現的砂洲，又重新淹沒到水裡頭，看來水域廣闊。（沈揮勝攝）

2018年的端午清晨，九蛙疊像周邊遊客稀少，且因下雨，甚至偶而還會呈現真空狀態。（沈揮勝攝）

今年春末夏初，中台灣久旱未雨，日月潭水位逐日下降，5月28日九蛙疊像上岸，6月3日水位降至745.35公尺，創下去年入冬以來最低紀錄；所幸5日上游集水區降了100多毫米的雨量，蓄水率逐日回穩，17日午後再下大雨，九蛙疊像在18日端午節的清晨重返水域！

日月潭舊稱「水社海」，在地人暱稱「海仔」。18日清晨，潭區水位為746.60公尺，九蛙露出6隻到6隻半之間，蓄水率為88.38%。雖媒體或民眾近幾年，一直聚焦「九蛙疊像露出多少隻」來當作關注水位的話題，但事實上就算是降到九蛙全露，日月潭蓄水量都還超過1億立方公尺、蓄水率也會在8成以上。

日月潭滿水位為748.48公尺，這兩周來從3日745.35公尺的最低點以每天10多公分或20多公分的速度穩定回升，蓄水率也從80.83%，逐漸上升並逼近9成。回升原因除了5日那場大雨，另10日及11日上游各下了10幾20毫米的雨量，也對水源的穩定挹注不少。

17日傍晚，濁水溪上游的翠峰、奧萬大一帶，再下60、70毫米雨量，18日清晨7點潭區蓄水量1億1425萬立方公尺，足夠提供下游民生及灌溉用水2個月以上。

日月潭的水，另需提供明湖、明潭等抽蓄電廠，近午放流發電、深夜再把貯存下池的尾水抽回潭區，因此每天水位在清晨7點時達到最高，中午過後降低數十公分。假若最近水位一直維持在746.5公尺上下，將反覆上演「清晨九蛙在水中、過午疊像上砂洲」的特殊戲碼。

(中時 )