「高富帥」就吃香？ 女孩最不在乎特質超意外

2018年06月18日 10:41 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

近日，在美國最大網路論壇《Reddit》興起了一個討論，有人提出了一項問題「女孩們，什麼東西是男人認為你會在意的男人特質，但其實妳一點都不需要？」沒想到此提問引發上萬名女性回應，《JUKSY》就從此篇貼文中整理出了9大項「女人真的不在乎男人這些東西」。

1、名車

「我從來沒有聽說過有個女生會講：『我覺得他很棒，但就是車子不怎麼好』。」他可以開勞斯萊斯，也可以開現代汽車，只要車子不是偷來的就好。「我不在意他開什麼車，只要他保持乾淨，我超討厭車上到處都是收據、垃圾、煙蒂...」

2、腹肌

「最近跟一個男的聊天，他深信所有女生都喜歡腹肌，所以他去健身房都只練上半身，但我真的不知道他的腳到底怎麼支撐他的上半身的？」

3. 大雞雞

「男人都很在意自己雞雞的大小，但女生真的不在意。」「在我遇到我老公之前，我約會過一個男生花了整天的時間在抱怨自己雞雞小，但我真的覺得還好，還要安慰他，我又不是他媽。」

4. 很喜歡小孩

「你不用很喜歡小孩沒關係，外面有超多主張婚後沒小孩的女生，我就是其中之一。」

5. 不掉淚

「不是只有開心或生氣，每個我遇到有哭過的男生，我都很尊敬，可能更像是恭喜，恭喜你會發洩自己的情緒。」

6. 常常超時工作

「在科技業工作，沒日沒夜，就像是男人的正字標記嗎？你去做自己喜歡的事情也很好呀！生活跟工作平衡才是真正吸引人的。」

7. 有錢

「我覺追求自己夢想的男人很有魅力，無論是這件事讓你變成億萬富翁，或者照顧流浪狗、在路上鋪路，都很好，但是每天抱怨：『女生就是喜歡有錢人呀！』的男生就一點都不吸引人了。」

8. 掩飾禿頭

禿不禿頭又不是你的錯，也不是你能控制的，走到哪裡都帶著帽子或者用奇怪的髮線掩蓋禿頭，真的很不 ok。

9. 屌照

拜託拜託！沒有女生會想要看你的寶貝的照片好嗎...請相信這點...。

(中時電子報)