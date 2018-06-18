台南東山吉貝耍國小畢業生遠征綠島 感受海洋魅力

台南市東山區吉貝耍國小6位畢業生完成不一樣的畢業任務，前往綠島與台東大武國小學生一起划獨木舟、浮潛，感受海洋的魅力。（吉貝耍國小提供）

友善列印
中時

不一樣的畢業任務，台南東山吉貝耍國小6位應屆畢業生在校長姜秋蘭帶領下遠征東海岸，到綠島與台東大武國小學生一起海泳、划獨木舟、浮潛，讓少有機會看到寬闊海洋的孩子體驗各項水上活動魅力，也挑戰自我極限。

校長姜秋蘭說，孩子們藉由在綠島的各項水上活動中，增加了人生的經驗，例如體驗從港口跳海，嘗試在海中游泳並自己登船，靠著3人一齊協力划獨木舟，讓孩子深深體驗「同舟共濟」的精神，勇往向前，浮潛則看到美麗的海中生物，激發環境保護的概念。

第一次在海上划船相當新奇，學生張肇峯說，沒想到控制方向這麼困難，他們這組的船一直在原地打轉，還好有大武國小的同學在後面推他們一把；李宜庭表示，快要到目的地時竟然翻船，有人還不心吃了幾口海水，感覺好可怕，但最後還是靠自己的力量重新坐上船，很有成就感。

在下水浮潛時，6位學生都驚訝於水中的美麗景象，也覺得綠島的海水既美麗又清澈，上岸後一直讚歎不已，都認為要好好保護自己生活的環境。

結束畢業任務後，校長姜秋蘭也以與南大附小共同進行戶外教育「糖的課程」時，請畫糖大師製作的木棉畫糖，勉勵畢業生要學習大師的達人精神，努力把自己的興趣發展到學有專精，並將母校精神留在心中。

(中時 )

兩學者獲唐獎 表彰氣候變遷的開… 朱立倫端午蘆洲李宅打午時 推薦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。