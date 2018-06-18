台南東山吉貝耍國小畢業生遠征綠島 感受海洋魅力

2018年06月18日 10:47 中時 莊曜聰

不一樣的畢業任務，台南東山吉貝耍國小6位應屆畢業生在校長姜秋蘭帶領下遠征東海岸，到綠島與台東大武國小學生一起海泳、划獨木舟、浮潛，讓少有機會看到寬闊海洋的孩子體驗各項水上活動魅力，也挑戰自我極限。

校長姜秋蘭說，孩子們藉由在綠島的各項水上活動中，增加了人生的經驗，例如體驗從港口跳海，嘗試在海中游泳並自己登船，靠著3人一齊協力划獨木舟，讓孩子深深體驗「同舟共濟」的精神，勇往向前，浮潛則看到美麗的海中生物，激發環境保護的概念。

第一次在海上划船相當新奇，學生張肇峯說，沒想到控制方向這麼困難，他們這組的船一直在原地打轉，還好有大武國小的同學在後面推他們一把；李宜庭表示，快要到目的地時竟然翻船，有人還不心吃了幾口海水，感覺好可怕，但最後還是靠自己的力量重新坐上船，很有成就感。

在下水浮潛時，6位學生都驚訝於水中的美麗景象，也覺得綠島的海水既美麗又清澈，上岸後一直讚歎不已，都認為要好好保護自己生活的環境。

結束畢業任務後，校長姜秋蘭也以與南大附小共同進行戶外教育「糖的課程」時，請畫糖大師製作的木棉畫糖，勉勵畢業生要學習大師的達人精神，努力把自己的興趣發展到學有專精，並將母校精神留在心中。

(中時 )