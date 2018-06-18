姚文智推捷運月票0元 柯P：選不上才在那邊亂喊嗎

台北市長柯文哲（右一）18日拜會中山區埤頭里長林銘清，媒體詢問藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智均認為一定要恢復發放敬老金問題時，柯文哲表示若兩位候選人自己經營企業，願意捐贈自己的錢出來，當然說聲『感謝』，但其實花的錢也是國家的錢」。（王英豪攝）

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年底選戰逼近，白綠藍陣營紛紛端出牛肉搶選票，近期雙北聯手推出捷運月票1280元吃到飽，擄獲不少民心，綠營參選人姚文智批評該政策宛如戒嚴時代的政策買票手法，更喊出月票0元都有可能，對此柯文哲表示，「政治上不要亂喊價，我有時候開玩笑，你是認為一定選不上才亂喊價嗎？」

台北市長柯文哲18日前往中山區拜訪民進黨籍里長林銘清，會後被媒體問及重陽敬老金、捷運1280等政策議題，柯文哲表示，為何台北市3年半可以還債520億，大家理由講一大堆，不然你們看不順眼可以去還呀！為甚麼台北市可以，因為我們還是有比較嚴格的財政紀律。

柯文哲以捷運1280月票為例，他說，現在大家開始漫天喊價，還有人喊0元，這個價格是北市府花了2年計算出來的，須考量如何永續經營、財源，還需要新北市配合，當然北市財政好一點，新北市禁得起禁不起1280的補貼，柯直言「政治上不要亂喊價，我有時候開玩笑，你是認為一定選不上才亂喊價嗎？」

柯文哲不以為然說，0元是怎麼計算的？錢是從天上掉下來嗎？ 1280是政府要補貼，雙北討論了2年多，每一個政策的推出不是亂喊價，這是不負責任的行為。

另外，對手丁守中、姚文智都承諾當選後即會恢復敬老金發放，對此柯表示，如果是兩位候選人自己經營企業，將賺得錢拿出來花我們當然很感謝，但是花得是國家的錢，我們現在陸續推出許多老人服務系統，加上最近在蓋得日間照護中心，現在再發敬老金只是多花錢。

柯文哲指出，當你一年要花10億用在敬老金，要思考怎麼用最有效？敬老金是在考驗整個台灣社會的理智思考，它作為政策買票非常有用，很多議員政見都有敬老金，但這個錢難道是你賺來的嗎？這是國家歲收，所以每個縣市都要亂開支票，這叫做沒有財政紀律！

(中時 )

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