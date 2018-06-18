德就業署官員 移民署研習新住民照服

空大德國交換生們練習用鐵筷子夾綠豆，趣味橫生。〔移民署提供〕

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北投農禪寺的半日禪修行，讓他們從靜坐中得到靜心，回國後希望能天天打禪坐。〔移民署提供〕
澎湖行的夜釣活動，讓索菲亞很有成就感。〔移民署提供〕

6名來自德國聯邦就業發展署附屬大學的法律學程學生，被安排來我移民署台北市服務站，學習新住民照顧服務以及來台就業居停留等相關辦證流程，端午節來到，移民署特別準備了不銹鋼製環保餐具贈送他們，勉勵這些在職研修同學要捧好手中的「鐵飯碗」，提升為民服務品質，符合社會期待。

這6名學生屬於德國聯邦就業發展署的職員，依規定他們在該附屬大學學習理論課程期間，可以選擇赴國外研習，今年有13位申請來台研習，經過篩選，只有6位同學獲選，聯邦就業發展署補助學生在台研習局部費用，包括在移民署等單位學習的心得，研撰成學習成果報告並於該校所舉辦的國際日（International Day），呈現給所有師生和對該活動有興趣的人參加，而這些成果報告也將成為該單位不斷提升服務的泉源及動力。

這次來台研習的學生，在國立空中大學社會科學系副教授林谷燕的帶領下，日前赴移民署參訪見習，他們的年齡為20到30歲之間，擁有強烈好奇心。在移民署的參訪行程中，除了聽取簡報說明及研討之外，並在台北市服務站學習中華文化、品茗與練習筷子夾綠豆等，這些活動讓學生們相當開心。

由於端午節來到，需要碗筷吃粽子，移民署特別贈送不鏽鋼製環保餐具禮盒給學生。向來臺灣公務體系的工作被視為「鐵飯碗」，要捧好鐵飯碗，就是要好好地為民服務;移民署移民事務組長李臨鳳及移民署臺北市服務站主任黃齡玉共同說明，贈送給同學這套包含「鐵飯碗」的禮盒，是期待在德國也為民服務的這6位同學，一起捧好這個「鐵飯碗」，共同提升為民服務品質，符合社會各界期待。

德國學生來臺見習期間，還被安排體驗臺灣夜市生活、搭乘捷運及海上釣透抽以及北投農禪寺的半日禪活動，他們認為在炎熱的天氣和緊張的生活中，透過禪坐，可以學習到靜心與放鬆。回國後希望能天天打禪坐，以靜心方式舒緩情緒，提升為民服務品質。

(中時 )

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