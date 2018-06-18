朱立倫端午蘆洲李宅打午時 推薦民眾來此定居

新北市長朱立倫上午在蘆洲李宅「端陽慶粽闔家歡-懷古童趣話蘆洲」活動中打午時水。（陳俊雄翻攝）

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農曆五月五日端午節是中國傳統三大節日之一，新北市長朱立倫上午前往國定古蹟蘆洲李宅舉辦的「端陽慶粽闔家歡-懷古童趣話蘆洲」活動，並和民眾一起打午時水。朱立倫還表示蘆洲市宜居城市第一名，大力呼籲民眾搬來蘆洲加入這個大家庭。

由蘆洲區公所主辦的「端陽慶粽闔家歡-懷古童趣話蘆洲」，不僅開放蘆洲李宅免收門票，且現場免費發送1000多顆粽子和市民分享，還有香包DIY、捏麵人、吉祥畫等民俗童玩活動，及融合蘆洲特有神將文化的歡樂三太子、腳踏七星大樂粽、輦轎搖搖搖等文化闖關活動，讓大小朋友共同參與並親身體驗。

朱立倫致詞時表示，活動能在最具有歷史價值的蘆洲李宅舉辦活動，相當具有意義，今年3月間蘆洲李宅也已從市定古蹟變成國定古蹟，宅裡還有個超過120年的古井，中午可讓民眾汲取午時水。

朱立倫說，蘆洲近年來都是宜居城市第一名，當地的交通越來越方便，公園綠地越來越多，國民運動中心也受到民眾歡迎，加上蘆洲分局最近也要動工、27座公園也越做越成功，歡迎年輕朋友搬來蘆洲，加入這個大家庭。

蘆洲區長賴俊達表示，為發揚並延續傳統民俗文化，蘆洲區公所近年來均與財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會合作，於國定古蹟蘆洲李宅辦理端午活動，廣受好評。

在今日的活動中，新北市長朱立倫還和民眾一起打午時水、立蛋等端午應景活動。現場也安排小太陽舞蹈團、蘆洲國小弦樂團及氣球天使帶來精彩的表演節目，內容豐富又有趣。

(中時 )

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