MLB》怎麼回事？釀酒人投手竟投到吐了

豪瑟(左)8上登板，2度在場上嘔吐。(截自《紐約郵報》網站)

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中時電子報

釀酒人今(18日)和費城人交手，比賽進行到8上，發生意外小插曲，釀酒人投手豪瑟(Adrian Houser)上場中繼，沒想到投到一半，竟2度在場上嘔吐，讓所有人看傻眼，費城人總教練凱普勒(Gabe Kapler)直言，他和主審戴耶茲(Laz Diaz)，這輩子從未見過這樣的狀況。

比賽前7局，雙方互飆打擊，費城人取得8比5領先。到了8上，豪瑟登板投球，沒想到才剛熱身完，卻走下投手丘開始嘔吐，吐完後，繼續面對打者。豪瑟接著對決2名打者，雖被打出1支二壘打，但看起來已無大礙；孰料，豪瑟竟又吐了，迫使比賽暫停。

豪瑟顯然身體有些狀況，不過暫停過後，釀酒人沒把他換下。面臨二壘有人危機，豪瑟遭金傑瑞(Scott Kingery)打出二壘打失1分，隨後連抓2出局，用16顆球完成1局投球任務。賽後提到豪瑟的狀況，釀酒人總教練康索(Craig Counsell)表示，這牽扯到很多因素。

25歲的豪瑟2015年後相隔兩年，今年才重返大聯盟，今天剛從小聯盟回歸，這僅是他本季第3場登板。康索認為，豪瑟可能因為緊張，沒睡好、吃也吃不夠，但他堅信豪瑟應無大礙，「他沒表現出痛苦神情，還能正常說話，投得並不掙扎。稍作歇息後，他感覺好多了。」

豪瑟也說，這可能和早上移動和球隊會合、以及吃不夠有關，他在牛棚也不斷補充水分，「這裡比3A還熱，所有因素結合在一起，讓我出了狀況。」凱普勒直言，豪瑟在場上2度嘔吐，這種狀況他從未見過，連相當資深的主審戴耶茲，也給出一樣的答案。

不過，豪瑟堅持續投的意志力，讓凱普勒對他印象深刻，凱普勒直言，「無論是誰，像這樣嘔吐過後還繼續投球，我都會予以高度尊重。」豪瑟該局投完就退場，落後的釀酒人9下試圖反撲，單局攻得4分，追到只剩1分差，但最後攻勢被費城人擋下，無法逆轉以9比10惜敗。

(中時電子報)

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