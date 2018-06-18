蔡英文民調直直落！ 孫大千揭露12張謊言芭樂票

2018年06月18日 11:05 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣民意基金會昨(17)日公布最新民調，根據數據顯示蔡英文總統執政民調持續下滑，不贊同者達5成2，與上個月相比下跌了6.5個百分點。對此前國民黨立委孫大千，就在自己的臉書上發文「對一個『滿口謊言，跳票連連』的蔡英文總統來說，這樣的低民調支持度真的只是剛剛好而已」，另外他也直接列舉12張蔡總統的「芭樂票」來打臉蔡政府。

第一，「勞工永遠是民進黨心裡最柔軟的那一塊。」

第二，「兩岸關係，維持現狀。」

第三，「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」

第四，「謙卑、謙卑、再謙卑。」

第五，「藻礁永存。」

第六，「我是蔡英文，我支持婚姻平權。」

第七，「執政後不會缺電。」

第八，「最低工資3萬元，是我的夢想數字。」

第九，「其實我是接近的，只是你不知道我在接近你而已。」

第十，「如果有一個總統，讓我們的人民走上街頭，在這麼冷的地方站這麼久，這個總統應該要感到羞愧！ 大家說對不對？」

第十一，「我的政府，是有史以來最會溝通的政府。」

第十二，「國家一定會更用心來照顧國軍，我說到做到，大家放心。」

孫大千在列舉完這12張芭樂票後，更直接狠酸蔡英文「看完了這十二張經典的芭樂票，你還會相信蔡英文嗎？你會不會覺得，她現在的民調支持度還太高了呢？」。

(中時電子報)