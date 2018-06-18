不再聞癌變色 研究：做這件事抗13種癌症

北歐式健走。示意圖。(台灣北歐式健走協會提供)

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中時電子報

日本知名建築大師安藤忠雄曾患多種癌症，至今摘除了膽囊、膽管、十二指腸、胰臟、脾臟等五個臟器，令人驚訝的是，他聽從醫師建議，以一日一萬步為目標，走路到辦公室，從病發至今近10年，仍生龍活虎地活躍在建築界，不需要專人看護地獨立生活。

《早安健康》做了以上報導，並說，一日一萬步這樣大量的有氧運動，讓安藤忠雄體內的新陳代謝大幅加快，細胞修復速度也提高，近10年來除了未完全切除的胰臟沒有癌症復發跡象，更沒有新的器官罹癌。

若每天無法一萬步，《早安健康》指出，研究發現每天只要走路15分鐘，癌症死亡風險就會下降10%，整體死亡風險也能下降14%，但最好能走30分鐘以上，走到身體發熱、全身流汗的程度。

曾罹患腎臟癌的日本岐阜縣船戶診所院長船戸崇史，則是出門時將車停在距離目的地較遠處，再散步過去，適當運動能夠保持肌肉量，自然地提高體溫，提升免疫力。他分享了癌症10年不復發的走路養生撇步。

此外，《美國醫學會內科期刊》刊登的一項研究指出，快走、騎單車能降低罹患13種癌症的風險，包含食道癌（42%）、肝癌（27%）、肺癌（26%）、腎臟癌（23%）、子宮癌（21%）、血癌（20%）、骨髓癌（17%）、結腸癌（16%）、頭頸癌（15%）、直腸癌（13%）、膀胱癌（13%）及乳癌（10%），任一種癌症的罹患率都將降低7%。

(中時電子報)

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