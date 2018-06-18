砍軍公教退休金 黃智賢：民進黨逼台向共產制度前進

2018年06月18日 11:31 中時電子報 謝雅柔

教師退休金大砍，清大榮譽教授李家同日前表示，覺得自己很傷心，頗有「晚景淒涼」的感覺。然而，作家廖玉蕙卻批「退休後，早上起床，伸個懶腰，平白一月就得9萬元左右，這算『晚景淒涼』？」對此，政治評論家黃智賢說廖玉蕙不小心說出民進黨砍軍公教退休金的心內話。她說因為所有的倒行逆施，都不可能讓年輕人跟勞工收入增加。「把軍公教退休金拉下來，消年輕人跟勞工的火，當然是唯一的路」。黃直言，民進黨逼台灣，開始向共產制度前進。

公教年金改革7月1日生效，清大榮譽教授李家同日前收到退休所得重算處分書，並寫封標題為「三封信」的文章表述心情，看到自己退休金被減3、4成，很傷心、頗有晚景淒涼的感覺，已無法去美國參加同學會。對此，作家廖玉蕙撰文稱「年輕人都在吃土？」批評李家同及轉載李家同文章的亞洲警察學會祕書長葉毓蘭。廖玉蕙說「相對於年輕人做死做活才領那麼點薪水，如今已退休者，未退休前，大家該領的，政府一毛沒少給；退休後，早上起床，伸個懶腰，平白一月就得9萬元左右(我見識少,應該還不止)，這算『晚景淒涼』？他真敢說！照他這種標準，現在的年輕人都在吃土？」

該文章引發熱議。對此，黃智賢在臉書發文指出，一個兢兢業業，苦幹一輩子的公務員和老師，退休以後，拿雇主事前承諾的退休金過活，卻被廖玉蕙認為是可恥的。黃智賢說廖玉蕙不小心說出了民進黨砍軍公教退休金，真正的心內話。是因為所有的倒行逆施，都不可能讓年輕人跟勞工收入增加，因此把軍公教退休金拉下來，消年輕人跟勞工的火，成唯一的路。

黃智賢提及，這就是非常早期，早被揚棄的共產黨邏輯。所有勞動，不分階級，專業，一律工資500元。黃說對付階級敵人，無產階級轟然大樂，去分地主的地，還要拉地主遊街示眾，當然皆大歡喜，所以民進黨唯一支持度比較高的政策，就是這個砍錢直播劇。

「台灣薪資所得停滯20多年，其實是因為像廖玉蕙這樣的人，所支持的狂熱民粹主義」。黃智賢說不管是兩岸還是教育，是電力還是環境。民粹一出手，什麼都不會有了。沒有投資，沒有未來，當然不會有好薪水。人民不明白，正是今天砍軍公教推休金這批人，讓自己走投無路。接下來，企業主富可敵國也可恥了？「民進黨逼台灣，開始向共產制度前進」。

黃智賢臉書全文：

民進黨逼台灣向共產前進

今天是端午，紀念屈原。

是一個提醒我們，氣節和忠誠的日子。

一個社會，最要求氣節，忠誠的職業，是軍公教。

1

一個兢兢業業，苦幹了一輩子的公務員和老師，退休以後，拿雇主事前承諾的退休金過活，小說家廖玉蕙認為是可恥的。

說退休了，早上起床，伸個懶腰就領錢？

怎麼對得起拿22K，吃土的年輕人？

這是她的主張。

廖玉蕙一點都不奇怪。

不小心，說出了民進黨砍軍公教退休金，真正的心內話。

是因為所有的倒行逆施，都不可能讓年輕人跟勞工收入增加。

把軍公教退休金拉下來，消年輕人跟勞工的火，當然是唯一的路。

2

當然不提，工作一輩子，以及跟隨軍公教職業而來的犧牲和限制，跟初入社會的22K，根本不能比。

更不提，被砍的，是白髮蒼蒼，人生不能重來，不能重新選擇職業的老人。

正常的政府，是努力提高人民收入，而不是強搶無法反抗的軍公教退休金。

當然，你怎麼要求，這個土匪政府正常？

3

接下來，股東拿股息也是很可恥的。

一個人繳了一輩子保險金，退休了領保險金也是可恥的。

還是，只能領3萬，4萬？

規定股息，房租收入，保險金收入，都要有”天花板”？

凡股息，保險金超過4萬還是5萬台幣，全部充公？

存款超過上限，要不要沒收？

4

這就是非常早期，早被揚棄的共產黨邏輯。

所有勞動，不分階級，專業，一律工資500元。

大家都苦哈哈，憑什麼，你有那麼多的錢，那麼多的地？

對付階級敵人，無產階級轟然大樂。

去分地主的地，還要拉地主遊街示眾。

當然皆大歡喜。

所以民進黨唯一支持度比較高的政策，就是這個砍錢直播劇。

5

台灣薪資所得停滯20多年，其實是因為像廖玉蕙這樣的人，所支持的狂熱民粹主義。

不管是兩岸還是教育，是電力還是環境。

民粹一出手，什麼都不會有了。

沒有投資，沒有未來，當然不會有好薪水。

人民不明白，正是今天砍軍公教推休金這批人，讓自己走投無路。

6

接下來，企業主富可敵國也可恥了？

民進黨逼台灣，開始向共產制度前進。

(中時電子報)