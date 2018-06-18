花博楷模創生館無柱漂浮意象建築吸睛

2018年06月18日 11:35 中時 陳世宗

2018世界花博在台中！台中花博各園區展館積極設置中，其中，豐原葫蘆墩園區「楷模創生館」由經發局與4家中區創業楷模企業合作興建，屋頂長63公尺，是一座完全不靠柱子支撐的飄浮意象建築；經發局長呂曜志說，館內展示結合產業與藝術，讓遊客欣賞花卉之美，也同步感受企業奮鬥精神。

呂曜志指出，豐原葫蘆墩園區的「楷模創生館」由設計師謝昆霖設計，造型為拔地而起撐起一片天，在空中形成懷抱的姿態，象徵創業的堅毅；建築從地面一路往空中爬升不斷旋轉的造型，代表創業家面對挑戰，靠著實力與毅力扭轉乾坤，勇往直前的精神。

呂曜志表示，楷模創生館將由金瑞瑩工業股份有限公司、光昱金屬有限公司、清新溫泉飯店、歐都納股份有限公司等4家創業楷模企業參與打造，採用可回收的鋼材作桁架、碳化木材作為表皮，打造沒有柱子支撐且總長度63米屋頂的飄浮式建築。

中區創業楷模聯誼會長金瑞瑩、工業股份有限公司董事長黃進興說，楷模創生館建築結合台中花博GNP精神，及企業產業Industry、生活Living、產品Product理念，分成自然律動、溫泉情境、群行登高、人文金飾等四項主題；連結飾品、運動、溫泉、韻律椅等四項產業，萃取各別企業精神後，期待透過花博，讓國際感受台灣中小企業精神。

(中時 )