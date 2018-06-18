花博楷模創生館無柱漂浮意象建築吸睛

花博楷模創生館無柱漂浮意象建築，展現創業與創意精神！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

2018世界花博在台中！台中花博各園區展館積極設置中，其中，豐原葫蘆墩園區「楷模創生館」由經發局與4家中區創業楷模企業合作興建，屋頂長63公尺，是一座完全不靠柱子支撐的飄浮意象建築；經發局長呂曜志說，館內展示結合產業與藝術，讓遊客欣賞花卉之美，也同步感受企業奮鬥精神。

呂曜志指出，豐原葫蘆墩園區的「楷模創生館」由設計師謝昆霖設計，造型為拔地而起撐起一片天，在空中形成懷抱的姿態，象徵創業的堅毅；建築從地面一路往空中爬升不斷旋轉的造型，代表創業家面對挑戰，靠著實力與毅力扭轉乾坤，勇往直前的精神。

呂曜志表示，楷模創生館將由金瑞瑩工業股份有限公司、光昱金屬有限公司、清新溫泉飯店、歐都納股份有限公司等4家創業楷模企業參與打造，採用可回收的鋼材作桁架、碳化木材作為表皮，打造沒有柱子支撐且總長度63米屋頂的飄浮式建築。

中區創業楷模聯誼會長金瑞瑩、工業股份有限公司董事長黃進興說，楷模創生館建築結合台中花博GNP精神，及企業產業Industry、生活Living、產品Product理念，分成自然律動、溫泉情境、群行登高、人文金飾等四項主題；連結飾品、運動、溫泉、韻律椅等四項產業，萃取各別企業精神後，期待透過花博，讓國際感受台灣中小企業精神。

(中時 )

冰島慶祝進球網推爆 葉丙成：大… 少女「圓仔」喜過端午！吃冰粽消…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。