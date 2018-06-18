《全台最速報》黃金左腳勁射 塞爾維亞開紅盤

2018年06月18日 11:34 中時電子報 綜合報導

◎黃金左腳勁射 塞爾維亞開紅盤

塞爾維亞「黃金左腳」柯拉羅夫充分證明他的隊長價值！17日面對上屆世足賽爆冷闖進8強的哥斯大黎加，柯拉羅夫在第56分鐘直接自由球勁射破網，幫助塞爾維亞1比0擊敗哥斯大黎加，也取得小組賽E組首勝與3分積分。

◎姚文智推捷運月票0元 柯P：選不上亂喊價？

年底選戰逼近，白綠藍陣營紛紛端出牛肉搶選票，近期雙北聯手推出捷運月票1280元吃到飽，擄獲不少民心，綠營參選人姚文智批評該政策宛如戒嚴時代的政策買票手法，更喊出月票0元都有可能，對此柯文哲表示，「政治上不要亂喊價，我有時候開玩笑，你是認為一定選不上才亂喊價嗎？」

◎日月潭九蛙疊像 5月底爬上岸 端午晨再入水

今年春末夏初，中台灣久旱未雨，日月潭水位逐日下降，5月28日九蛙疊像上岸，6月3日水位降至745.35公尺，創下去年入冬以來最低紀錄；所幸5日上游集水區降了100多毫米的大雨，蓄水率逐日回穩，17日午後大雨，九蛙疊像在18日端午節的清晨重返水域！

◎雲林首次龍舟賽 36支決賽隊伍冒雨寫歷史

雲林縣史首次龍舟賽18日進入最高潮，36支決賽隊伍全力以赴，用手中的划槳爭取最高榮譽，名留雲林龍舟賽史，雲林縣長李進勇、縣議會議長沈宗隆也分別組隊進行表演賽，見證雲林的第1次，為雲林龍舟首航畫下完美句點。

(中時電子報)