《全台最速報》黃金左腳勁射 塞爾維亞開紅盤

黃金左腳勁射 塞爾維亞開紅盤

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中時電子報
綜合報導

◎黃金左腳勁射 塞爾維亞開紅盤

塞爾維亞「黃金左腳」柯拉羅夫充分證明他的隊長價值！17日面對上屆世足賽爆冷闖進8強的哥斯大黎加，柯拉羅夫在第56分鐘直接自由球勁射破網，幫助塞爾維亞1比0擊敗哥斯大黎加，也取得小組賽E組首勝與3分積分。

◎姚文智推捷運月票0元 柯P：選不上亂喊價？

年底選戰逼近，白綠藍陣營紛紛端出牛肉搶選票，近期雙北聯手推出捷運月票1280元吃到飽，擄獲不少民心，綠營參選人姚文智批評該政策宛如戒嚴時代的政策買票手法，更喊出月票0元都有可能，對此柯文哲表示，「政治上不要亂喊價，我有時候開玩笑，你是認為一定選不上才亂喊價嗎？」

◎日月潭九蛙疊像 5月底爬上岸 端午晨再入水

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◎雲林首次龍舟賽 36支決賽隊伍冒雨寫歷史

雲林縣史首次龍舟賽18日進入最高潮，36支決賽隊伍全力以赴，用手中的划槳爭取最高榮譽，名留雲林龍舟賽史，雲林縣長李進勇、縣議會議長沈宗隆也分別組隊進行表演賽，見證雲林的第1次，為雲林龍舟首航畫下完美句點。

(中時電子報)

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