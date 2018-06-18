少女「圓仔」過端午！吃冰粽消暑笑呵呵

「圓仔」：有粽子耶！（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

今天是一年一度端午節，除了吃粽、划龍舟，有人也會立蛋，來看看動物園的小動物如何過端午喔？

「圓仔」：好冰好舒服呀！（台北市立動物園提供）

每逢端午節，保育員總會想要以粽子為主題，設計適合動物行為和食性的行為豐富化道具，究竟今年大貓熊圓仔一家，會得到甚麼樣的應景禮物呢？巨蟹座的「圓仔」今年依舊滿滿收穫，在端午節吃了消暑的冰粽！瞧小姑娘可是開心的很。

「圓仔」有仔細的品嚐端午節冰粽。（台北市立動物園提供）

大貓熊「團團」、「圓圓」來台即將滿10年，「圓仔」也快要滿5歲，回顧往年，保育員總是絞盡腦汁，設計各式各樣行為豐富化玩具，運用麻布包、水管、水桶、乾草、木屑、香油毛巾…等材料，配合繩子吊掛、滾動、固定在棲架…等不同組合方式，讓「圓仔」一家花時間解謎，光是端午節就有竹葉包的棕子、冰粽、布袋粽等等。今年是「圓仔」第4次過端午節，保育員也從大貓熊的食譜和現有材料發想，絞盡腦汁精心設計。

「團團」好奇的嗅聞保育員特製的水果冰粽。（台北市立動物園提供）

野生動物需有相當範圍的活動空間，來滿足覓食、避敵、交配、休息、育幼等各種生活行為的需求，動物園的動物多來自野外救傷、查緝收容、非法走私沒入動物，或者因域外安全族群、教育展示、保育研究而引進，如何幫動物塑造一個愉快、適合的居住環境，是動物園非常重要的工作之一。

保育員從大貓熊的食譜和現有材料發想，絞盡腦汁精心設計應景的粽子。（台北市立動物園提供）

順應國際保育及專業發展趨勢，台北市立動物園從92年開始，逐步依不同動物生態及行為的需求，進行其照養環境的豐富化工作。

保育員將「團團」的冰粽高高掛起，討個「高中」的好兆頭。（台北市立動物園提供）

大貓熊「圓仔」從小到大，接觸過各式各樣的行為豐富化設施，小時候任何玩具對牠都有極大的吸引力，現在已經成年的「圓仔」，好奇心和專注力都考驗著保育員的設計構思，「圓仔」喜歡今年端午節的禮物嗎？今天上午09：10在大貓熊館便知分曉。

(中時電子報)

除了冰粽，保育員還用花布製作了裝有木屑的布粽子作為行豐玩具（「團團」）。（台北市立動物園提供）
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