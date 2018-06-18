熬夜看世足 超商應援準備好了

2018年06月18日 12:15 中時 吳奕萱

19日前至全家購滿百威啤酒330ML六入，或百威473ML四入，再加109元即可入手「百威FIFA國家世界杯」保溫杯。（全家提供）

世足盛會上周正式開跑，超商業者也搶搭全球百億商機，甚至能在門市觀看LIVE直播賽事，啤酒、洋芋片、下酒菜等各種應援都準備齊全，陪球迷共襄盛舉。

7-11最大數位看板聯播網OPEN！CHANNEL，獲得體育頻道授權，推出「OPEN！CHANNEL台北世足之夜」，至7月15日止每周五、六、日晚間，於台北市600家7-11門市LIVE直播賽事，總計超過10場，是全台最多實體聯播的場域。此外，更將賽事結合「高雄音樂啤酒節」，7月6日至7日在高雄夢時代，將同步直播世足八強賽，預估吸引上萬人參與。也能用OPEN POINT點數，參加「世足預測冠軍抽獎樂活動」，於冠軍賽當日，將會抽出電視大獎等好禮。

全家攜手百威啤酒，獨家推出「百威FIFA世界杯」，至6月19日止，購滿百威啤酒330ML六入，或百威473ML四入，再加109元即可入手「百威FIFA國家世界杯」保溫杯，共有法國、德國、阿根廷、巴西、英格蘭、俄羅斯六個超人氣國家。

萊爾富至7月3日止，獨家推出足球造型杯，與束口背袋，集滿8000Hi點起免費兌換；而至6月19日止，推出購買百威啤酒指定品項，即可加價69元，換購世足賽限定城市馬克杯，包含法國、西班牙、德國與俄羅斯，共四款造型。

OK超商可口可樂FIFA鋁瓶（世足限量）將於21日上市。搖旗吶喊時，品客洋芋片世足限定版、大包裝可樂果、卡迪納啤酒包等，7月4日前任兩件99元。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )