大阪強震 夏普與鴻海共營液晶廠暫停運作

2018年06月18日 11:57 中時電子報 楊幼蘭

日本大阪北部18日受6.1的強震侵襲，由於屬於淺層地震，受災範圍廣大，據路透報導，位於大阪府堺市、由夏普公司與鴻海集團共同經營的液晶工廠暫停運作，夏普正在針對恢復運作進行檢查。

不過，台灣夏普告訴中央社，夏普跟鴻海共同經營的液晶工廠因地震搖晃導致部分機台斷電，預計下午重啟，目前仍在評估損失。

而針對這次地震造成的損失，台灣夏普表示，仍在評估中，將以夏普日本總部對外發布的訊息為準。

大阪北部18日遭6.1的強震侵襲，高槻市的路面嚴重受損，破裂的水管不斷湧出水。（路透）

夏普說，尚未確認損害情況，正在針對恢復運作進行檢查。至於夏普位於關西地區的其他工廠，則都正常運作。

另外，豐田汽車子公司、大發汽車的池田工廠與京都工廠，目前都暫停運作。

日本氣象廳說，大阪北部今天上午7時58分（台灣時間6時58分）測得芮氏規模6.1強震。據日本經濟新聞報導，累計至目前已有3人死亡，超過200人受傷。

日本政府已在首相官邸危機管理中心裡，設置官邸連絡室。

關西電力公司表示，美濱，高濱與大飯等3間核電廠目前並未出現異常。另外據日本放送協會（NHK）報導，福井縣敦賀核電廠內的兩座發電機組也沒有異常。不過，經濟產業省表示，大阪府內約有17萬戶停電。

(中時電子報)