盲父不堪經濟壓力輕生 8歲童報警救父

2018年06月18日 12:11 中時 蔡依珍

「我爸爸說他不想活了，警察叔叔快來！」42歲林姓男子因意外失明，妻子也離他而去，獨自撫養2個孩子，靠救助金過活，17日晚間不堪兒女討著要吃粽子，一時激動崩潰痛哭嚷著不想活，8歲兒子見狀嚇傻連忙打110向警察求援，警方到場安撫並送上粽子和蔬果，義警也大方提供零用金，讓一家3口開心過佳節。

42歲林姓男子和妻子育有2子，沒想到因意外雙眼失明，全靠妻子微薄薪資和社會補助金養活一家4口，無奈妻子不堪沉重負擔，日前不告而別，留下林男和8歲、14歲兒子自己生活，林男幾度外出找工作，卻都以失敗告終，父子3人擠在6坪大的租屋，全靠他的身障救助金過活，過著有一餐沒一餐的日子。

端午連假，兒子肚子餓吵著要吃粽子，幾度好聲苦勸、兒子仍不聽，林男不禁悲從中來，呆坐在地上崩潰痛哭，直呼不想活了，年僅8歲的小兒子對於父親突如其來的情緒嚇壞、跟著大哭，不知所措，連忙打電話報警。

龜山警分局坪頂派出所警員藍金富、林建豪獲報到場，小男孩開門拉著員警進門，2警見林男呆坐地上、情緒不穩、不斷痛哭，連忙安撫，林男情緒緩和才娓娓道出手頭拮据，不堪兒子討粽子，自覺連粽子都買不起、不配當爸爸，加上經濟壓力壓得喘不過氣，才會想要輕生。

2警聞訊合資買了一大串粽子及水果送給林家，義警林志龍獲悉也大方捐贈食物及紅包，讓林男感激不已，開心1家3口能歡度佳節，也允諾會在努力嘗試找工作。

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(中時 )