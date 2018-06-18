仿照華盛頓特區 港媒：北京將規劃中央政務區

2018年06月18日 14:52 中時 楊家鑫

大陸當局計畫把首都北京建構成為政治、文化和歷史名城中心，當中包括一個中央政務區。香港《明報》引述知情人士披露，美國有華盛頓特區，大陸當局也計畫在北京劃出一塊中央政務區，根據規畫，北京的東城區、西城區將進一步清退低端產業，限制商場、辦公樓等建設，使之成為以「中央黨政軍辦公機構為主，古都歷史文化為輔」的中央政務區，並將於2020年前後成形，屆時將取得「重大進展」。

香港《明報》18日報導指出，2016年底公布的《北京城市總體規劃（2016年—2035年）》提到「一核一主一副、兩軸多點一區」的北京城市空間結構。依規劃，北京將建成面積334平方公里的中心城區，涵蓋海淀、朝陽、東城、西城等區，其中東城、西城兩區約92.5平方公里將成為核心區，亦即是通俗所稱的「中央政務區」，與舊北京的內城外城範圍吻合。

報導稱，今年3月，北京方面又發布了「建設項目規劃使用性質正面和負面清單」，令「中央政務區」的輪廓及構架細節再一步明晰。根據清單，隸屬北京二環至三環範圍內的城區北部被劃為古都風貌控制區，區內將控制建築樓高與風格，二環內的北京老城區將逐步恢復北京古都風貌。

報導引述知情人士披露，未來中央政務區將在繼續執行紓解非首都功能基礎上，「著重清退工業、倉儲、批發市場等低端產業，限制商場、醫院、大學、商品房等項目建設，?重中央黨政軍機關辦公建築和配套用房、博物館等文化設施和改善當地居民生活的市場、幼兒園以及養老設施」。

報導稱，北京市文物局工作人員表示，北京市也計劃用10年左右時間，恢復中軸線的產權和緩衝區的歷史風貌，力圖在規劃期內申遺成功，今年將全面推進中軸線文脈保護及申遺前期準備工作。

(中時 )