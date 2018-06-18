日媒：中國大陸建議 12月北京舉行中日韓首腦會談

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中日韓首腦會談5月剛在東京舉行，然而日本共同社18日引述消息人士披露，中國政府作為下次中日韓首腦會談的主席國，日前向日本和韓國建議，今年12月在北京再度舉行中日韓首腦會談。一年之內舉行兩次實屬罕見。據分析，中國希望在就朝鮮無核化應對加強合作的同時，推進改善同日韓的關係。

日本共同社18日引述外交消息人士透露，中方還向日方表示，有意配合此機會接受日本首相安倍晉三正式訪華。

報導稱，日方擬配合明年6月在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會，作為國賓邀請中國國家主席習近平。在那之前，安倍的訪華將成為強化中日關係的重要一步。為此，日方要求作為與中日韓會談無關的單獨訪問制定更加充實的日程，包括時期及形式的調整正在進行。

報導引述外交消息人士稱，中方負責外交事務的中共中央政治局委員楊潔篪今年2月向訪華的日本國家安全保障局長谷內正太郎表示，考慮在年內舉行中日韓會談。之後徵詢了12月舉行及安倍正式訪問的意向。

據悉，除中日韓、中日的首腦會談外，可能還舉行關於中國主導的「一帶一路」經濟帶構想的日中經濟論壇，以及安排安倍視察地方等。

報導稱，中日韓首腦會談5月剛在東京舉行，一年之內舉行兩次實屬罕見。據分析，中方意在於朝鮮問題上確保主導權的同時，也通過凸顯日中韓合作，來牽制在貿易問題上對立激化的美國。

報導稱，中方擔憂圍繞歷史及安全問題與日本再起摩擦時的「政治風險」，因此可能認為，以配合中日韓會談的形式不突出安倍訪華的話，則易於被接受。安倍方面則由於力爭在9月的自民黨總裁選舉中連續三次當選，為突顯外交成果，也存在要求其在夏季前後訪華的聲音。

(中時 )

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