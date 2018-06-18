維護環境促進產業升級 大陸對西洋垃圾強勢執法

2018年06月18日 12:37 中時電子報 喻華德

中國大陸的「洋垃圾」問題涉及範圍廣泛、內容複雜。大陸政府各部門積極動作，依法查緝。2018年以來，大陸海關總署展開「國門利劍2018」和打擊「洋垃圾」走私的「藍天2018」專項行動，第一季立案偵辦洋垃圾走私犯罪案件139起，查證各類涉案廢物25.4萬噸。大陸海關還對取得《固體廢物進口許可證》的全部302家廢五金企業開展稽查，向生態環境部通報其中40家廢五金違規企業。生態環境部門根據名單取消了這些企業再申請進口固體廢物的許可證，進一步規範固體廢物進口授權管理。

此外，主管機關聯合推薦了一批固體廢物屬性鑒別機構，鑒別機構由3家增加至20家，進一步解決進口廢物難以鑒別的問題。各部門聯合開展電子廢物、廢輪胎、廢塑膠、廢衣物、廢家電拆解等資源回收行業清理整頓，截至目前，大陸全國共重點整治「五廢」行業集散地194個，逐案審查再生利用企業1.8萬家，關停取締8,800餘家。

禁止洋垃圾入境意義重大，既有利於保護生態環境，又有利於促進經濟高品質發展，促使企業轉型升級，推動供給面結構性改革。生態環境部部長李幹傑表示：「禁止洋垃圾入境，推進固體廢物進口管理制度改革，能有效切斷『散、亂、汙』企業的原料供給，從根本上剷除洋垃圾藏身之地，對改善生態環境品質、維護國家生態環境安全具有重要作用。」

禁止洋垃圾入境，是中國大陸應有的權利。清華大學迴圈經濟產業研究中心主任溫宗國認為，大陸作為1989年《控制危險廢物越境轉移及其處置的巴塞爾公約》的締約國，有堅決對洋垃圾說「不」的權利。「這一公約明確規定各締約國有權禁止外國危險廢物和其他廢物進入本國領土。各國應當堅持『誰污染，誰治理』的原則，對生態環境有擔當、負責任、盡義務。」

大陸政策調整之後，效果初顯。據生態環境部有關負責人介紹，2017年，固體廢物實際進口量較去年同期下降9.2%，其中限制類固體廢物進口量下降12%。今年第一季，固體廢物進口量較去年同期下降57%，其中限制類固體廢物進口量下降64%。

高壓之下，相關企業也繃緊了對環保和品質的神經。「現在對咱們的要求越來越嚴了，再像以前一樣忽視品質、蒙混過關，會被註銷的！」廣東汕頭一家廢物加工企業的負責人感歎。

大陸海關正在強化對國內廢物加工利用企業的監管，嚴格供應商和收貨人註冊登記及後續監管。今年前4個月，依法註銷供應商41家、收貨人85家，對收貨人實施監督管理及跟蹤驗證共計267家，依法撤銷91家。同時，海關在制定《進口可用作原料的固體廢物裝運前檢驗機構監督管理實施細則》，對裝運前檢驗機構實施備案管理，建立留優汰劣的退場機制。

下一步，生態環境部等有關部門將從嚴審查固體廢物進口許可申請，努力爭取固體廢物進口量逐年大幅削減，開展打擊進口固體廢物加工利用企業環境違法行為專項執法行動，持續保持執法高壓態勢，確保各項改革措施落地見效。

(中時電子報)