不當偏鄉校的過客 許素娟在卓楓國小待17年

花蓮卓楓國小教師許素娟。（教育部提供）

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美麗的偏鄉學校，常只是許多年輕教師的中繼站，但對花蓮卓楓國小老師許素娟來說，她已在這所學校17年，最近被教育部選為教育家典範人物。她表示：「一開始我就決定選擇位於原住民部落的偏鄉小學，總覺得資源少的地方才更需要教育工作者的投入。」

從小在花蓮鄉下長大的許素娟，一投入教育就是在偏鄉的卓楓國小，即使在婚後，先生殷殷期盼她能轉回玉里鎮上服務，她仍不為所動，到現在已17年，而且還要繼續下去。

卓楓國小目前以布農族孩子為主，每個年級僅有一班，每班人數皆在個位數。人口外流導致的生員減少、學校整併，以及教師流動率高、代課老師比例偏高等問題，幾乎是偏鄉學校的共同宿命。

許素娟說，偏鄉孩子的家庭，除了單親、隔代教養的比例偏高，即使是一般家庭，父母多半為了三餐而奔波，難以顧及孩子的各種狀況。「所以，每個老師都是身兼父職、母職，甚至阿公、阿嬤職，把每個學生當自己孩子看待。」

許素娟輕描淡寫，但事實上，在家庭功能失衡比例偏高的偏鄉中，父母的經濟和情緒問題嚴重影響孩子學習情況者，並不在少數。「曾有孩子因單親的父親借酒澆愁，常被訓話到半夜，長久下來不僅影響學習狀況，更造成身心的問題。」許素娟說道。

也因為看到這些問題，許素娟在5年前決定利用暑假到東華大學進修輔導學分，這讓她在教務組長、訓育組長、教導主任、總務主任等歷任職務之外，又多了一項資格－－輔導室教師，可以將輔導工作「攬到」身上來。

身處偏鄉學校，許素娟看到許多弱勢家庭的孩子正面臨著人生的逆境與困境。她認為，所謂的困境，或許是為師者過度的擔憂，孩子其實都有著旺盛的生命力。身為教育工作者，只希望能盡自己所能，帶領孩子越過偏鄉的藩籬，讓他們有機會透過多元的學習，建立自信與成就感，讓孩子對自己的未來有更多的期許。

(中時 )

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