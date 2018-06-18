NBA》史上最強50隊！2016-17年勇士攻占首位

2018年06月18日 12:20 中時電子報 黃及人

《ESPN》專欄作家凱文佩頓列出NBA史上最偉大的50隊，結果2016-17年球季的勇士，壓過1995-96年球季喬丹領軍搶下72勝的公牛，成為史上最強球隊，不過剛摘今年總冠軍的勇士，卻僅排在這項排行榜的第19位！

2016年夏天，勇士出動所有主力與高層前往漢普頓招募杜蘭特，且吸取前一季過於盲目追求史上例行賽最多勝場紀錄教訓，仍拿67勝15敗挺進季後賽，先後橫掃拓荒者、爵士與馬刺，更在總冠軍賽4比1淘汰騎士封王。

勇士除了創下季後賽史上最佳16勝1敗，佩頓更列勇士例行賽平均勝分11.6，季後賽平均勝分更有17分，整季績效評比達到無人能及的正14.3，佩頓相信如此攻守績效，就算放在NBA漫長歷史當中檢視，也是難以超越的。

而1995-96年球季的公牛，先在例行賽拿下當時創紀錄的72勝10敗，接著季後賽15勝3敗，其中總冠軍賽4比2擊退西雅圖超音速(雷霆前身)，可是整季績效評比只有正14.0，仍然無法追上2016-17年球季勇士的強大。

排在第3的是1985-86年球季的塞爾提克，當時他們擁有「大鳥」柏德、「酋長」派瑞許、麥克海爾、丹尼斯強森等傳奇球星；2014-15年球季的勇士被排在第16位，2015-16年球季在總冠軍賽上演大逆轉的騎士排在第18。

(中時電子報)