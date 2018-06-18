迷你馬5度脫逃 闖單車道與鐵馬互尬

民眾路過東豐自行車綠廊，目擊5匹馬溜出來閒晃，看不到馬主人，忍不住揶揄「現在流行放牧嗎？」（讀者羅裕文提供）

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5匹馬兒亂入東豐自行車綠廊，路過單車騎士刻意放慢車速，保持安全距離。（讀者黃怡瑄提供）
網友4月4日開車經過豐勢路，發現3匹快馬在路上狂奔，還闖紅燈左轉。（資料照片，翻攝）

台中石岡又有迷你馬脫逃！民眾17日清晨經過東豐自行車綠廊，目擊「5匹馬與鐵馬尬車」，忍不住揶揄「現在流行放牧嗎？」據悉，這5匹馬是腳踏車出租業者飼養，已非首次脫逃，警方也證實至少開罰5次。台中市動保處表示，連假過後，會立即派員輔導馬主人。

是誰在東豐自行車綠廊溜馬？5匹馬兒有的悠哉吃草、喝水，有的開心閒晃，路過單車騎士深怕撞上，刻意放慢車速，保持安全距離。「脫韁馬晨運」讓羅姓民眾看傻眼，揶揄「現在流行放牧嗎？」還有人說「曾經在晚上開車，差點撞到黑色的馬」、「我看到3次了」。

員警無奈說，飼主未將馬匹關妥，跑出來閒晃，至少有5次了！多次叮嚀馬主人，還是一再發生。東勢分局石岡派處所長洪裕憲表示，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300至600元罰鍰。

馬主人張先生經營腳踏車出租，並養迷你馬讓小朋友試騎。他說，其中1匹棕色小馬咬開繩索好幾次，在農場裡亂跑，也曾咬開門栓，帶其他同伴溜出去放風，害他吃了好幾張罰單，已經找人加強馬廄設施，避免愛馬再次落跑。

台中市動物保護防疫代理處長林儒良表示，初步了解馬主人並沒有虐待或照顧不周情勢，不符合沒入條件，但馬匹脫逃若造成意外，馬主人須負民事或刑事責任，端午連假過後，會立即派員輔導馬主人，協助加強馬廄設施。

(中時 )

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