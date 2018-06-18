中潭公路百公斤落石擋道　客運、廂型車撞上5人傷

2018年06月18日 12:58 中時 廖肇祥

中潭公路雙冬路段落石導致車禍，事故箱型車碾過巨石，駕駛受傷。（廖肇祥翻攝）

中潭公路雙冬路段落石導致車禍，事故箱型車碾過巨石，駕駛受傷，巨石目測約有200公斤。（廖肇祥翻攝）

梅雨鋒面加上西南氣流，端午節連假3日草屯鎮、國姓鄉降下大雨，昨晚8時，一顆約200公斤重的落石突然在中潭公路雙冬路段從邊坡落下，造成一輛由草屯駛往國姓方向的全航客運來不及閃避撞上，車上4名乘客因緊急煞車挫傷，隨後一輛廂型車也因視線不清碾過巨石，55歲廖姓駕駛頭撞方向盤鼻樑出血，5人送醫後均無大礙。

台14線中潭公路32公里處昨晚8時發生客運車禍，車上女乘客表示，聽到「轟！好大一聲」，乘客差點被甩出座位，自己撞傷腰部，一開始以為是車輛故障，下車一看才知巨石擋道，讓大家受到驚嚇，慶幸落石沒有直接砸中車體，造成更大的危害，雙冬消防分隊指出，趕抵現場時發現後車廖男傷勢比較嚴重，鼻子出血，研判撞擊到鼻樑，簡單止血後送往亞大醫院急救。

警方對客運駕駛實施酒測值為零，楊姓司機說目測巨石直徑約80公分，重約200公斤，因地路段正好為下坡，天雨又燈光昏暗，看到巨石時已煞車不及，沿途還有其他落石，已開遠燈也照不清楚，事故地點也無路燈，視線昏暗不清，時載來不及閃避。

警消獲報趕往，客運車上12名乘客中有4人挫傷，送往埔里基督教醫院救治，其餘則由客運公司安排另行接駁。所幸國道六號開通後，事故現場後車流不大，未造成交通堵塞，現場落石則由工務段派大型機具清運，昨晚10時左右恢復通行。

(中時 )