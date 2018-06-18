彰化縣社頭清水岩寺午時水 連神明都指定

2018年06月18日 13:11 中時 鐘武達

清水岩寺的甘露水很清澈，但寺方呼籲民眾如果要飲用一定要煮沸。（鐘武達攝）

民間信仰端午節的午時水可以保平安，彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺18日午時一到就已經有成千民眾與宮廟人員冒雨拿著水桶排隊等候取水，場面很熱鬧，不過寺方呼籲，信眾如果是要將午時水拿來飲用，務必要煮沸，確保安全。

清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福表示，清水岩寺的「甘露泉」來自八卦山脈的天然湧泉、水質非常清澈，每年端午節都會有大批信眾或是寺廟前來汲取午時水。他說，縣內提供午時水的寺廟屈指可數，為此清水岩的甘露水對信徒而言，更是寶貴。

專程前來取午時水的陳姓婦人表示，午時水可以趨吉避兇，她甚至還引用俗諺「喝午時水卡贏補藥吃3年」解釋為什麼寧願花2個多小時排隊取水的理由。蕭姓男子則表示，取午時水是要回家「淨身」用，因為想要驅走霉氣。

神明也愛用！還有來自他鄉鎮宮廟的人員也在排隊等著取清水岩的午時水，宮廟人員表示，所屬宮廟神明指示，需要利用午時水作為「藥引」或為符咒加持，所以要取用的午時水量很多，至少15桶，尤其是，取水的時間不能馬虎，一定要算準。

陳慶福表示，清水岩寺甘露泉的水質保證都合乎標準，且有信徒說「放一整年不會變質」，不過，基於安全起見，寺方還是都會提醒信眾避免生飲，要喝就要煮沸才可以。

(中時 )